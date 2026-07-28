El nuevo cronograma electoral de la UNT se demora y la elección de rector espera: cuándo podría tratarlo el Consejo Superior
La posibilidad de que la Asamblea Universitaria se reúna a fines de agosto, como estimaban semanas atrás distintos decanos, se diluye. La sesión ordinaria de hoy tendrá una agenda vinculada con otros asuntos de la vida universitaria.
Resumen para apurados
- El Consejo Superior de la UNT pospuso hoy en Tucumán la definición del cronograma para elegir rector, ya que la Junta Electoral no presentó la propuesta tras el receso.
- Tras el receso invernal, la Junta debe reabrir inscripciones e impugnaciones. El proceso suma casi cuatro meses de demora respecto a la fecha original fijada para mayo.
- Si el plan se aprueba el 11 de agosto, la Asamblea será en septiembre. Un fallo judicial previo al 15 de agosto resolverá si el exrector Pagani puede volver a postularse.
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