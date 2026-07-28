Política

El nuevo cronograma electoral de la UNT se demora y la elección de rector espera: cuándo podría tratarlo el Consejo Superior

La posibilidad de que la Asamblea Universitaria se reúna a fines de agosto, como estimaban semanas atrás distintos decanos, se diluye. La sesión ordinaria de hoy tendrá una agenda vinculada con otros asuntos de la vida universitaria.

UNT. El Consejo Superior espera el nuevo cronograma de la Junta Electoral para reencauzar la elección.
UNT. El Consejo Superior espera el nuevo cronograma de la Junta Electoral para reencauzar la elección.
Por Matias Argañaraz Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El Consejo Superior de la UNT pospuso hoy en Tucumán la definición del cronograma para elegir rector, ya que la Junta Electoral no presentó la propuesta tras el receso.
  • Tras el receso invernal, la Junta debe reabrir inscripciones e impugnaciones. El proceso suma casi cuatro meses de demora respecto a la fecha original fijada para mayo.
  • Si el plan se aprueba el 11 de agosto, la Asamblea será en septiembre. Un fallo judicial previo al 15 de agosto resolverá si el exrector Pagani puede volver a postularse.
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