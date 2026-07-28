Explosión en el microcentro: "Fue tan fuerte que derrumbó la pared que dividía dos departamentos"

En declaraciones formuladas a “La mañana empieza aquí”, de LG Play, Gallardo relató la escena que encontró al llegar al edificio de Monteagudo al 100, en la capital tucumana. “Personal policial y del 107 ya estaban asistiendo a un hombre, pero hasta ese momento se desconocía quién era y qué había pasado. Al comenzar a subir las escaleras hacia el tercer piso, ya se veían pedazos de mampostería. Lo que observábamos no coincidía con un incendio común. Al salir al pasillo del tercer piso fue evidente: la expansión de los gases fue tan fuerte que provocó el desprendimiento de partes de mampostería por todo el pasillo”.