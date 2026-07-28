"No sabemos cuándo vamos a volver a la normalidad": la explosión dejó en pausa la vida de los vecinos de Monteagudo al 100

Entre la preocupación por el estado de las viviendas comenzaron a aparecer también las inquietudes cotidianas. "Por el momento seguimos sin poder volver a nuestra rutina. Sin luz y sin gas por al menos 24 horas, como se nos dijo hasta ahora, es muy complicado todo. Ahora pienso en los alimentos que tengo en la heladera, en la necesidad de subir a buscar la mochila de mi hija para ver si al menos ella puede tener algo de normalidad mañana. La situación es difícil", relató Mariela P.