Seguridad

Recomendaciones para operar seguro con billeteras virtuales en Brasil

La adopción del sistema Pix, a través de herramientas locales, permite saldar compras cotidianas en comercios, ferias y servicios. ¿Cómo evitar intentos de fraude?

MEJORAR LA SEGURIDAD. La clave Pix es el sistema que permite a los argentinos realizar transacciones financieras durante las vacaciones en Brasil.
MEJORAR LA SEGURIDAD. La clave Pix es el sistema que permite a los argentinos realizar transacciones financieras durante las vacaciones en Brasil. FOTO DE LANACION.COM.AR
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Durante estas vacaciones, especialistas difundieron claves para que turistas argentinos usen billeteras virtuales de forma segura en Brasil y eviten fraudes con el sistema Pix.
  • Ante el alto costo del dólar tarjeta, los viajeros pagan en reales con pesos desde sus apps, pero crecen estafas como el 'golpe da maquininha' o la alteración de montos.
  • La verificación de montos y el uso de biometría consolidarán el pago digital en el turismo regional, protegiendo las finanzas de los viajeros frente a nuevas ciberamenazas.
Resumen generado con IA

Durante la temporada de vacaciones, el pago digital en el extranjero se afianza como la opción predilecta para miles de viajeros argentinos, debido a las diferentes cotizaciones del dólar y a los impuestos que recargar el valor del conocido como “dólar tarjeta”. En destinos populares como Brasil, la adopción del sistema Pix a través de herramientas locales permite saldar compras cotidianas en comercios, ferias y servicios sin la necesidad de manipular efectivo ni recurrir al intercambio de divisas. Sin embargo, para evitar sobresaltos financieros durante la estadía, resulta fundamental reforzar los hábitos de seguridad al utilizar las billeteras virtuales.

A través de estas plataformas, como Belo o Mercado Pago, el usuario puede abonar consumos en reales debitando directamente su saldo disponible en pesos, lo que permite observar el valor exacto y su equivalencia antes de autorizar la transacción. Pese a que las operaciones se acreditan de forma instantánea y ofrecen un entorno resguardado, la alta afluencia turística suele coincidir con un incremento en los intentos de fraude.

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Entre los métodos más comunes se destaca el conocido en Brasil como “golpe da maquininha”, una práctica en la que el valor de la compra se modifica en la terminal de cobro previo a que se realice el pago, aprovechando la distracción del consumidor. Frente a esta táctica, la previsualización del importe en la aplicación funciona como un filtro defensivo esencial.

Para realizar transacciones de forma segura con billeteras virtuales en el exterior, es aconsejable implementar las siguientes recomendaciones:

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- Revisar con atención la cifra exhibida tanto en reales como en pesos previo a presionar la confirmación del pago.

- Si la operación requiere la carga manual de información, mediante chave Pix, validar los datos del comercio o destinatario antes de enviar el dinero.

- Ignorar pedidos de datos confidenciales recibidos por llamadas telefónicas o aplicaciones de mensajería. Toda comunicación legítima del servicio se efectúa exclusivamente por los canales oficiales dentro de la plataforma.

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- Configurar alertas operativas para recibir un aviso por cada consumo efectuado, lo que ayuda a identificar cobros indebidos de inmediato.

- Ante cualquier movimiento no reconocido o actividad sospechosa, realizar la denuncia formal desde la sección de ayuda de la propia app.

- Activar mecanismos de seguridad biométrica, como la lectura de huella digital o el reconocimiento facial, y evitar llevar el teléfono desbloqueado en lugares concurridos.

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