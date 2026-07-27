Recomendaciones para operar seguro con billeteras virtuales en Brasil

Durante la temporada de vacaciones, el pago digital en el extranjero se afianza como la opción predilecta para miles de viajeros argentinos, debido a las diferentes cotizaciones del dólar y a los impuestos que recargar el valor del conocido como “dólar tarjeta”. En destinos populares como Brasil, la adopción del sistema Pix a través de herramientas locales permite saldar compras cotidianas en comercios, ferias y servicios sin la necesidad de manipular efectivo ni recurrir al intercambio de divisas. Sin embargo, para evitar sobresaltos financieros durante la estadía, resulta fundamental reforzar los hábitos de seguridad al utilizar las billeteras virtuales.