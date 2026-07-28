Georgieva recorrió Vaca Muerta: "Le mostramos de primera mano la transformación energética del país"

La visita formó parte de la agenda oficial que Georgieva desarrolla en la Argentina, luego de mantener reuniones con Javier Milei en la Casa Rosada y con el ministro Caputo. El recorrido por Loma Campana tuvo como objetivo conocer de primera mano el desarrollo de Vaca Muerta y el potencial del sector energético para incrementar las exportaciones y fortalecer la generación de divisas.