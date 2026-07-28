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Georgieva recorrió Vaca Muerta: "Le mostramos de primera mano la transformación energética del país"

Tras la visita, la petrolera afirmó que la funcionaria conoció el potencial de la Argentina para convertirse en un exportador global de energía.

La directora del FMI visitó el yacimiento Loma Campana junto al ministro de Economía y al CEO de YPF, Horacio Marín. FOTO X @HoracioMarin_ok
La directora del FMI visitó el yacimiento Loma Campana junto al ministro de Economía y al CEO de YPF, Horacio Marín. FOTO X @HoracioMarin_ok
Hace 5 Min

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitó este martes el yacimiento Loma Campana, en Vaca Muerta, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, en una recorrida encabezada por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín

Tras la actividad, el titular de la petrolera estatal destacó el potencial del sector energético y aseguró que la visita permitió mostrar "de primera mano la transformación energética del país".

A través de una publicación en sus redes sociales, Marín señaló que recibió a Georgieva, a Caputo y a sus respectivos equipos en uno de los principales desarrollos no convencionales de YPF.

"Recibimos a @KGeorgieva y @LuisCaputoAR y sus equipos en Loma Campana, donde les mostramos de primera mano la transformación energética del país y el enorme potencial que tiene la Argentina para convertirse en un exportador global de energía", expresó.

El ejecutivo agregó que durante la jornada mantuvieron "una reunión muy productiva" y recorrieron un equipo de perforación de última generación, donde la titular del FMI pudo conocer el trabajo que realizan los operarios, las empresas que participan del desarrollo y el nivel de tecnología y eficiencia alcanzado en el yacimiento.

La titular del FMI recorrió un equipo de perforación de última generación. FOTO X @HoracioMarin_ok La titular del FMI recorrió un equipo de perforación de última generación. FOTO X @HoracioMarin_ok

La visita formó parte de la agenda oficial que Georgieva desarrolla en la Argentina, luego de mantener reuniones con Javier Milei en la Casa Rosada y con el ministro Caputo. El recorrido por Loma Campana tuvo como objetivo conocer de primera mano el desarrollo de Vaca Muerta y el potencial del sector energético para incrementar las exportaciones y fortalecer la generación de divisas.

Según el Gobierno nacional, la actividad energética podría aportar entre U$S11.000 millones y U$S15.000 millones anuales en exportaciones, por lo que el desarrollo de Vaca Muerta ocupa un lugar central dentro de la estrategia económica oficial, consignó el diario "Ámbito". 

Durante su paso por Neuquén, Georgieva también tenía previsto mantener encuentros con representantes sindicales del sector. En tanto, el presidente Javier Milei no participó de la recorrida, ya que viajó a Perú para asistir a la asunción presidencial de Keiko Fujimori.

De acuerdo con la agenda oficial, la directora gerente del FMI concluirá este miércoles su visita a la Argentina para continuar su gira por Uruguay.

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