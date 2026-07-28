Georgieva escuchó al círculo rojo empresario y se enfocó en los impuestos y la recuperación de los sectores rezagados

La cena puso fin a una jornada en la que la titular del FMI dejó una sucesión de gestos de respaldo al programa económico del Gobierno. Durante la conferencia de prensa, junto con Caputo, afirmó que no ve necesario un financiamiento adicional para la Argentina en 2027, sostuvo que el país atraviesa una posición “muy sólida” y señaló que el principal desafío de la próxima etapa ya no pasa por estabilizar la macroeconomía, sino por generar más empleo formal y lograr que el crecimiento llegue a una mayor cantidad de sectores de la economía.