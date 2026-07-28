Impulso tecnológico en las aulas: Educación invertirá casi un millón de dólares recuperados de la Justicia

Resumen para apurados
- La ministra de Educación de Tucumán, Susana Montaldo, destinará casi un millón de dólares recuperados por la Justicia a comprar equipamiento tecnológico escolar.
- Los fondos provienen de divisas abandonadas en depósitos judiciales y fueron derivados a la provincia tras un fallo sin precedentes del juez Pedro Yane Mana.
- La medida beneficiará a 67 escuelas públicas para reducir la brecha digital en sectores vulnerables, mientras la provincia avanza en refacciones de infraestructura.
En un hecho calificado como "histórico", el sistema educativo de Tucumán recibirá una inyección de fondos sin precedentes para modernizar sus aulas. La ministra de Educación, Susana Montaldo, confirmó que la cartera a su cargo destinará cerca de U$S 1 millón a la compra de equipamiento informático.
Lo singular del caso es el origen de los recursos: se trata de divisas que se encontraban abandonadas en depósitos judiciales y que, por orden de la Justicia, ahora fortalecerán la enseñanza pública.
Un fallo sin precedentes para la educación pública
La medida se formalizó a través de la Resolución N° 1204, dictada por el juez Pedro Yane Mana, titular del Juzgado Civil y Comercial Común de la Iª Nominación. El magistrado aprobó el "Proyecto de Adquisición de Equipamiento Informático", diseñado por el área técnica del Ministerio de Educación, y ordenó el traspaso inmediato de los fondos para su ejecución.
Este fallo permite transformar activos financieros inactivos en herramientas pedagógicas concretas. “Estamos muy contentos con esta sentencia. Adquiriremos PC, notebooks y valijas con elementos específicos para que los niños de educación especial puedan avanzar en su aprendizaje”, destacó Montaldo durante una conferencia de prensa.
El impacto en 67 establecimientos
La inversión alcanzará a 67 escuelas de gestión estatal de toda la provincia, abarcando los niveles primario, secundario, superior no universitario y, especialmente, la modalidad de educación especial. El objetivo central es reducir la brecha digital y brindar herramientas de última generación a los sectores más vulnerables del sistema.
Con un tono optimista, la ministra subrayó la importancia de optimizar estos recursos al máximo. “Esperamos conseguir una buena bonificación en las compras para llegar a la mayor cantidad de escuelas posible”, señaló al resaltar que la prioridad será equipar aquellos establecimientos que presentan mayores necesidades de conectividad y herramientas digitales.
El plan de infraestructura con nuevas obras y refacciones
Más allá del equipamiento tecnológico, la ministra Montaldo aprovechó para dar precisiones sobre el estado de la infraestructura escolar en la provincia. En ese sentido, adelantó que la nueva escuela de Santa Rosa de Leales será inaugurada próximamente y que se está trabajando de manera intensiva en el mantenimiento de otros edificios.
“Actualmente estamos realizando refacciones en más de 60 escuelas”, detalló la funcionaria, quien agradeció el trabajo articulado con los ministros Marcelo Nazur (Obras Públicas) y Darío Monteros (Interior).