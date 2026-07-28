Política

Impulso tecnológico en las aulas: Educación invertirá casi un millón de dólares recuperados de la Justicia

Lo singular del caso es el origen de los recursos, ya que se trata de divisas que se encontraban abandonadas en depósitos judiciales.

La ministra Montaldo le explicó a LA GACETA cómo se usarán los fondos.
La ministra Montaldo le explicó a LA GACETA cómo se usarán los fondos.
Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • La ministra de Educación de Tucumán, Susana Montaldo, destinará casi un millón de dólares recuperados por la Justicia a comprar equipamiento tecnológico escolar.
  • Los fondos provienen de divisas abandonadas en depósitos judiciales y fueron derivados a la provincia tras un fallo sin precedentes del juez Pedro Yane Mana.
  • La medida beneficiará a 67 escuelas públicas para reducir la brecha digital en sectores vulnerables, mientras la provincia avanza en refacciones de infraestructura.
Resumen generado con IA

En un hecho calificado como "histórico", el sistema educativo de Tucumán recibirá una inyección de fondos sin precedentes para modernizar sus aulas. La ministra de Educación, Susana Montaldo, confirmó que la cartera a su cargo destinará cerca de U$S 1 millón a la compra de equipamiento informático. 

Lo singular del caso es el origen de los recursos: se trata de divisas que se encontraban abandonadas en depósitos judiciales y que, por orden de la Justicia, ahora fortalecerán la enseñanza pública.

Regreso a clases en Tucumán: “Queremos que los chicos no vengan a la escuela a zafar”, dijo Montaldo

Regreso a clases en Tucumán: “Queremos que los chicos no vengan a la escuela a zafar”, dijo Montaldo

Un fallo sin precedentes para la educación pública

La medida se formalizó a través de la Resolución N° 1204, dictada por el juez Pedro Yane Mana, titular del Juzgado Civil y Comercial Común de la Iª Nominación. El magistrado aprobó el "Proyecto de Adquisición de Equipamiento Informático", diseñado por el área técnica del Ministerio de Educación, y ordenó el traspaso inmediato de los fondos para su ejecución.

“Para mí esto es un milagro”: la ministra Montaldo detalló cómo el Ministerio de Educación volcará el millón de dólares de la Justicia en las escuelas tucumanas

“Para mí esto es un milagro”: la ministra Montaldo detalló cómo el Ministerio de Educación volcará el millón de dólares de la Justicia en las escuelas tucumanas

Este fallo permite transformar activos financieros inactivos en herramientas pedagógicas concretas. “Estamos muy contentos con esta sentencia. Adquiriremos PC, notebooks y valijas con elementos específicos para que los niños de educación especial puedan avanzar en su aprendizaje”, destacó Montaldo durante una conferencia de prensa.

Osvaldo Jaldo recibió a alumnos de la ESEA tras la protesta y respaldó a la ministra Susana Montaldo

Osvaldo Jaldo recibió a alumnos de la ESEA tras la protesta y respaldó a la ministra Susana Montaldo

El impacto en 67 establecimientos

La inversión alcanzará a 67 escuelas de gestión estatal de toda la provincia, abarcando los niveles primario, secundario, superior no universitario y, especialmente, la modalidad de educación especial. El objetivo central es reducir la brecha digital y brindar herramientas de última generación a los sectores más vulnerables del sistema.

Con un tono optimista, la ministra subrayó la importancia de optimizar estos recursos al máximo. “Esperamos conseguir una buena bonificación en las compras para llegar a la mayor cantidad de escuelas posible”, señaló al resaltar que la prioridad será equipar aquellos establecimientos que presentan mayores necesidades de conectividad y herramientas digitales.

El plan de infraestructura con nuevas obras y refacciones

Más allá del equipamiento tecnológico, la ministra Montaldo aprovechó para dar precisiones sobre el estado de la infraestructura escolar en la provincia. En ese sentido, adelantó que la nueva escuela de Santa Rosa de Leales será inaugurada próximamente y que se está trabajando de manera intensiva en el mantenimiento de otros edificios.

“Actualmente estamos realizando refacciones en más de 60 escuelas”, detalló la funcionaria, quien agradeció el trabajo articulado con los ministros Marcelo Nazur (Obras Públicas) y Darío Monteros (Interior). 

Temas TucumánOsvaldo JaldoMinisterio de Educación de TucumánCasa de Gobierno de TucumánSusana Montaldo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Regreso a clases en Tucumán: “Queremos que los chicos no vengan a la escuela a zafar”, dijo Montaldo

Regreso a clases en Tucumán: “Queremos que los chicos no vengan a la escuela a zafar”, dijo Montaldo

“Para mí esto es un milagro”: la ministra Montaldo detalló cómo el Ministerio de Educación volcará el millón de dólares de la Justicia en las escuelas tucumanas

“Para mí esto es un milagro”: la ministra Montaldo detalló cómo el Ministerio de Educación volcará el millón de dólares de la Justicia en las escuelas tucumanas

Osvaldo Jaldo recibió a alumnos de la ESEA tras la protesta y respaldó a la ministra Susana Montaldo

Osvaldo Jaldo recibió a alumnos de la ESEA tras la protesta y respaldó a la ministra Susana Montaldo

Lo más popular
Investigan el origen de la explosión en un departamento de Monteagudo al 100
1

Investigan el origen de la explosión en un departamento de Monteagudo al 100

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas
2

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa
3

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa

Anmat habilitó la venta libre de 10 medicamentos: ¿Cuáles son?
4

Anmat habilitó la venta libre de 10 medicamentos: ¿Cuáles son?

Elecciones el 9M: el tablero de certezas de Jaldo, el misterio de Chahla y el apuro opositor
5

Elecciones el 9M: el tablero de certezas de Jaldo, el misterio de Chahla y el apuro opositor

Ranking notas premium
Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo
1

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán
2

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral
3

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas
4

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa
5

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa

Más Noticias
Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas

Anmat habilitó la venta libre de 10 medicamentos: ¿Cuáles son?

Anmat habilitó la venta libre de 10 medicamentos: ¿Cuáles son?

El nuevo cronograma electoral de la UNT se demora y la elección de rector espera: cuándo podría tratarlo el Consejo Superior

El nuevo cronograma electoral de la UNT se demora y la elección de rector espera: cuándo podría tratarlo el Consejo Superior

Investigan el origen de la explosión en un departamento de Monteagudo al 100

Investigan el origen de la explosión en un departamento de Monteagudo al 100

El canciller de Brasil repudió a Milei por los insultos a Lula da Silva

El canciller de Brasil repudió a Milei por los insultos a Lula da Silva

De Mendiguren denunciaría a Milei por tratarlo de “ladrón”

De Mendiguren denunciaría a Milei por tratarlo de “ladrón”

Con dardos a La Libertad Avanza, Jaldo puso fecha a las elecciones en Tucumán

Con dardos a La Libertad Avanza, Jaldo puso fecha a las elecciones en Tucumán

Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer

Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer

Comentarios