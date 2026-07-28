Impulso tecnológico en las aulas: Educación invertirá casi un millón de dólares recuperados de la Justicia

El plan de infraestructura con nuevas obras y refacciones

Más allá del equipamiento tecnológico, la ministra Montaldo aprovechó para dar precisiones sobre el estado de la infraestructura escolar en la provincia. En ese sentido, adelantó que la nueva escuela de Santa Rosa de Leales será inaugurada próximamente y que se está trabajando de manera intensiva en el mantenimiento de otros edificios.