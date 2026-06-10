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Osvaldo Jaldo recibió a alumnos de la ESEA tras la protesta y respaldó a la ministra Susana Montaldo

El gobernador se reunió con estudiantes y padres de la institución y se comprometió a avanzar en trabajos de infraestructura, limpieza, iluminación y equipamiento.

REUNIÓN. El gobernador Jaldo garantizó asistencia para la ESEA. COMUNICACIÓN PÚBLICA
REUNIÓN. El gobernador Jaldo garantizó asistencia para la ESEA. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 38 Min

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo recibió en la Casa de Gobierno de Tucumán a la comunidad de la ESEA para dar respuesta a sus reclamos edilicios tras las recientes protestas.
  • Tras el freno de obras por parte de la Nación, la Provincia asumirá las reformas urgentes de limpieza, electricidad y techos, respaldando la gestión de la ministra Montaldo.
  • Este compromiso provincial busca normalizar las clases de la ESEA mediante un trabajo conjunto y sienta un precedente de financiamiento local ante los recortes nacionales.
Resumen generado con IA

El gobernador, Osvaldo Jaldo, mantuvo una reunión en Casa de Gobierno con estudiantes y padres de la Escuela Superior de Educación Artística (ESEA) para dar respuesta al reclamo por la situación edilicia y de convivencia que motivaron las protestas en el establecimiento.

"Gobernamos con puertas abiertas. Tratándose de jóvenes, a mí me gusta participar y ser parte de las soluciones. Nos pusimos de acuerdo con los chicos para hacer un verdadero equipo de trabajo y mejorar la institución en el sentido pedagógico, de designaciones y edilicio", afirmó el mandatario.

En medio de una nueva demanda por el estado de las escuelas de la capital, el mandatario respaldó a la ministra de Educación, Susana Montaldo, y a su equipo de gestión, según un comunicado oficial. 

Jaldo indicó que, mientras avance el proyecto mayor, se resolverán las urgencias inmediatas: "Empezaremos a trabajar ya en lo que tiene inmediatez, como el mantenimiento, la limpieza, la parte eléctrica, la compra de instrumentos y la mejora de los techos de las aulas que se llueven".

La ministra de Educación explicó el trabajo articulado que se viene realizando y detalló las medidas concretas para la institución, que cuenta con una matrícula de más de 1.200 alumnos entre los turnos secundario y terciario.

"El supervisor viene trabajando con la escuela hace un mes y medio para analizar la situación e ir solucionando los problemas. Nos comprometimos a incorporar más personal para la limpieza, solucionar los temas de iluminación en los accesos, la construcción de un aula más que están necesitando y el arreglo de algunos instrumentos", puntualizó Montaldo.

Asimismo, la ministra lamentó el abandono de las obras por parte del gobierno de Javier Milei: "Tenían convenios firmados para el arreglo de escuelas, pero abandonaron los establecimientos y nos dejaron con todo sin continuar. A la medida de las posibilidades, estamos rescindiendo esos contratos para hacernos cargo desde la Provincia".

Al respecto, la estudiante de 6° año, Milagros Romano, destacó el valor del encuentro: "El Gobernador se comprometió a solucionar nuestras problemáticas lo más pronto posible, priorizando lo inmediato y planificando la renovación del edificio viejo. También nos garantizó que se sumará más personal de limpieza".

Finalmente, Claudia Lazarano, madre de alumnas de la institución, expresó su conformidad tras el diálogo con el primer mandatario: "Nos vamos muy tranquilas porque hemos sido escuchados. El gobernador se comprometió a que los fondos salgan de la Provincia para solucionar desde lo más urgente a lo más grande. Ahora queda trabajar en conjunto: alumnos, directivos y ministerios", concluyó.

También estuvo en el encuentro el legislador Gerónimo Vargas Aignasse.

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