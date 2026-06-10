Osvaldo Jaldo recibió a alumnos de la ESEA tras la protesta y respaldó a la ministra Susana Montaldo

Finalmente, Claudia Lazarano, madre de alumnas de la institución, expresó su conformidad tras el diálogo con el primer mandatario: "Nos vamos muy tranquilas porque hemos sido escuchados. El gobernador se comprometió a que los fondos salgan de la Provincia para solucionar desde lo más urgente a lo más grande. Ahora queda trabajar en conjunto: alumnos, directivos y ministerios", concluyó.