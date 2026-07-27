Regreso a clases en Tucumán: “Queremos que los chicos no vengan a la escuela a zafar”, dijo Montaldo

Con el regreso de los estudiantes a las aulas luego de las vacaciones de invierno, la ministra de Educación, Susana Montaldo, encabezó el reinicio del ciclo lectivo en la Escuela Campo de las Carreras, donde trazó los principales desafíos para la segunda parte del año. La funcionaria puso el foco en el fortalecimiento de la alfabetización, la transformación de la escuela secundaria y la continuidad de las obras de infraestructura en establecimientos educativos de toda la provincia.