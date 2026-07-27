Política

Regreso a clases en Tucumán: “Queremos que los chicos no vengan a la escuela a zafar”, dijo Montaldo

La ministra de Educación de la provincia repasó los objetivos para la segunda mitad del ciclo lectivo. Destacó, además, los avances del programa Secundaria Innova.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La ministra Susana Montaldo encabezó el regreso a clases tras las vacaciones en Tucumán para anunciar metas de alfabetización y reformas en el nivel secundario.
  • Tras reacondicionar 60 escuelas para 300.000 alumnos, la provincia busca consolidar el programa Secundaria Innova en 30 instituciones junto al Gobierno nacional.
  • Las medidas buscan reestructurar la secundaria para hacerla atractiva a los jóvenes mediante materias optativas y garantizar que primer grado concluya alfabetizado.
Resumen generado con IA

Con el regreso de los estudiantes a las aulas luego de las vacaciones de invierno, la ministra de Educación, Susana Montaldo, encabezó el reinicio del ciclo lectivo en la Escuela Campo de las Carreras, donde trazó los principales desafíos para la segunda parte del año. La funcionaria puso el foco en el fortalecimiento de la alfabetización, la transformación de la escuela secundaria y la continuidad de las obras de infraestructura en establecimientos educativos de toda la provincia.

Uno de los anuncios estuvo relacionado con el programa Secundaria Innova, iniciativa que busca renovar el nivel medio con nuevas modalidades de enseñanza y espacios optativos para los alumnos. Montaldo explicó que la Provincia aguarda una respuesta del Gobierno nacional para avanzar con una nueva etapa del proyecto.

"Estamos esperando la respuesta de Nación, no es algo que solo dependa de la Provincia", afirmó. En ese sentido, comentó que hace una semana mantuvo una reunión virtual con el secretario de Educación de la Nación, quien se comprometió a brindar una definición. 

Se terminaron las vacaciones de invierno y más de 300.000 alumnos vuelven a clases en Tucumán

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Actualmente, el programa se desarrolla en 30 escuelas tucumanas. "Este es un cambio profundo y hay que hacerlo bien. Ahora vamos a evaluar estas escuelas y conversar con Nación para seguir avanzando", indicó la ministra, quien adelantó que este lunes mantendría una reunión con la Dirección de Nivel Secundario para analizar los resultados de la experiencia.

Respecto de los objetivos para el segundo semestre, Montaldo remarcó que la prioridad es que todos los alumnos de primer grado finalicen el año con una adecuada adquisición de la lectura y la escritura.

"Estamos trabajando muy bien con una nueva metodología de enseñanza de la lectoescritura y nos va yendo muy bien", aseguró.

Vuelta a clases: más de 60 escuelas fueron reacondicionadas tras el receso invernal

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La ministra también profundizó sobre la transformación que impulsa en el nivel secundario y explicó que el propósito es que la escuela resulte más atractiva para los adolescentes.

ARCHIVO LA GACETA ARCHIVO LA GACETA

"Queremos darle una renovación al nivel secundario, que los chicos no vengan a la escuela a zafar, que vengan contentos a aprender porque pueden hacer cosas interesantes", expresó.

Según explicó, la propuesta contempla que los estudiantes puedan elegir talleres y asignaturas de acuerdo con sus intereses. "La secundaria tiene que ser un espacio para que el adolescente descubra quién es, qué le gusta y qué quiere ser el día de mañana. Estamos tratando de generar un nuevo ambiente y un nuevo entusiasmo por el estudio", sostuvo.

Una provincia extendió las vacaciones de invierno por el frío extremo: hasta cuándo no habrá clases

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En cuanto a la infraestructura escolar, Montaldo destacó que continúan los trabajos de refacción tanto en la Capital como en el interior de la provincia. Explicó que las intensas lluvias de los últimos meses retrasaron varias intervenciones debido al mal estado de los caminos rurales.

"Ahora sí estamos trabajando. Ya avanzó muchísimo la escuela de Famaillá y también la Escuela Normal de Alberdi, entre muchas otras. Lo hacemos con el equipo de Infraestructura del Ministerio, Obras Públicas y los distintos intendentes", explicó.

Además, aseguró que en la ciudad de San Miguel de Tucumán también se ejecutan tareas de pintura y acondicionamiento en numerosos edificios escolares.

Finalmente, la ministra confirmó que el regreso a clases se desarrolló con normalidad en toda la provincia y destacó que también comenzó la preparación para el concurso "Enséñame Tucumán", una iniciativa destinada a promover el conocimiento de la historia provincial.

"Es importante que tanto los chicos como los adultos conozcan la historia de Tucumán. Queremos volver a poner a Tucumán al frente, que es el lugar donde vivimos y que queremos que crezca cada vez más", concluyó.

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