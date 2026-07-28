Cerca de 460.000 alumnos volvieron a clases en Tucumán

Con el izamiento de la bandera nacional, la Escuela N.º 372 Campo de las Carreras ayer se dio inicio formal a la segunda etapa del año escolar.
En total, se reincorporaron aproximadamente 460.000 alumnos de todos los niveles y modalidades
La ministra de Educación, Susana Montaldo, acompañada por la secretaria de Estado de Educación, Gabriela Gallardo, enfatizó que en esta segunda mitad del año en las escuelas se pondraá el acento en el dos cosas realmente fundamentales: “el buen trato dentro de la escuela y el cuidado de las instalaciones para que aprendamos a cuidar la ciudad”.
Además señaló que el principal desafío es que “ que todos nuestros chicos de primer grado terminen con una lectura, escritura y lectura de lo básico. Estamos trabajando muy bien con una nueva metodología de enseñanza de la lectoescritura y nos va yendo muy bien”.
“Por otra parte, darle esta renovación al nivel secundario, que los chicos no vengan a la escuela a zafar, que vengan contentos a aprender porque puedan hacer cosas interesantes, porque pueden elegir talleres, lo que le llamamos materias, asignaturas que puedan elegir, que realmente sientan que la secundaria es un espacio para que el adolescente pueda descubrir quién es, qué le gusta, qué quiere ser el día de mañana”.
Concurso
También afirmo que hay mucha expectativa por el concurso Enseñame Tucumán en conjunto con LA GACETA.
Esta vez hubo un récord de participantes 4744 chicos de escuelas de toda la provincia ya se inscribieron para participar en el concurso de este diario. Como siempre el tema será la Historia de Tucumán. El 5 de agosto es la instancia escolar para participar.