Cerca de 460.000 alumnos volvieron a clases en Tucumán

“Por otra parte, darle esta renovación al nivel secundario, que los chicos no vengan a la escuela a zafar, que vengan contentos a aprender porque puedan hacer cosas interesantes, porque pueden elegir talleres, lo que le llamamos materias, asignaturas que puedan elegir, que realmente sientan que la secundaria es un espacio para que el adolescente pueda descubrir quién es, qué le gusta, qué quiere ser el día de mañana”.