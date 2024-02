Jaldo: “No nos vamos a cansar de reclamar los recursos que al interior le corresponde”

En materia de transporte público, el gobernador remarcó que la provincia no va a claudicar en el reclamo de los recursos nacionales, pero se manifestó dispuesto a garantizar el funcionamiento del servicio público que a diario utilizan unos 600.000 pasajeros. “Entendemos que tenemos un país que debe y tiene que ser federal. Entendemos que los recursos nacionales tienen que llegar a las provincias buscando diferentes entendimientos, No puede ser que los mayores recursos queden en Capital Federal y en beneficios de los porteños principalmente. No nos vamos a cansar los que gobernamos en el interior de reclamar los recursos que al interior le corresponde”, cuestionó.