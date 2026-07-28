Premios Pinti: los ganadores de la temporada 2026 en el teatro porteño

El Teatro Colón albergó este lunes por la noche a las más destacadas figuras del teatro bonaerense. En la gala de los Premios Pinti, primera edición celebrada en homenaje al humorista Enrique Pinti, Moria Casán y Guillermo Francella fueron los galardonados por Trayectoria en Actuación Teatral Femenina y Masculina, respectivamente. Carlos Rottemberg fue premiado también por su prolífica carrera como productor teatral desde hace más de cinco décadas.