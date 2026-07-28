Premios Pinti: los ganadores de la temporada 2026 en el teatro porteño

Resumen para apurados
- La primera edición de los Premios Pinti celebró la excelencia del teatro comercial este lunes en el Teatro Colón de Buenos Aires, distinguiendo a figuras como Casán y Francella.
- Organizados por AADET en homenaje a Enrique Pinti, los galardones contaron con un jurado de 25 referentes y el voto del público, premiando obras como Annie, Rocky y Charlie.
- Esta nueva premiación consolida un espacio inédito de reconocimiento formal al circuito comercial porteño, impulsando el valor de la producción escénica nacional.
El Teatro Colón albergó este lunes por la noche a las más destacadas figuras del teatro bonaerense. En la gala de los Premios Pinti, primera edición celebrada en homenaje al humorista Enrique Pinti, Moria Casán y Guillermo Francella fueron los galardonados por Trayectoria en Actuación Teatral Femenina y Masculina, respectivamente. Carlos Rottemberg fue premiado también por su prolífica carrera como productor teatral desde hace más de cinco décadas.
Los Premios Pinti surgieron como una iniciativa de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET) para celebrar la excelencia del teatro comercial argentino. La entrega de reconocimientos en más de 20 categorías quedó definida por un jurado de 25 referentes del área. Además, la audiencia pudo ser protagonista eligiendo el Espectáculo Favorito del Público mediante una votación online.
Ganadores de la primera edición de los Premios Pinti
Drama o comedia dramática de mayor convocatoria
Rocky
Comedia de mayor convocatoria
El jefe del jefe
Musical de mayor convocatoria
Espectáculo favorito del público
Annie
Comedia
Una Navidad de mierda
Musical
Charlie y la Fábrica de Chocolate
Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo
Suavecita
Obra de autoría nacional
Lo que el río hace de María Marull y Paula Marull
Actriz de comedia
Verónica Llinás - Una navidad de mierda
Actor de comedia
Juan Pablo Geretto - Berlín Berlín
Actriz de drama o comedia dramática
Lorena Vega - Imprenteros y La vida extraordinaria
Actor de drama o comedia dramática
Roberto Peloni - El brote
Actriz en musical
Alejandra Radano – Company
Actor en musical
Agustín “Rada” Aristarán – Charlie y la Fábrica de Chocolate
Actriz de reparto
Lucía Adúriz Bravo – Berlín Berlín
Actor de reparto
Mariano Saborido – Lo que el río hace
Dirección
Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero – Charlie y la Fábrica de Chocolate
Coreografía
Vanesa García Millán – Hairspray
Diseño de escenografía y/o audiovisual
Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín
Diseño de vestuario, caracterización y/o maquillaje
Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray
Diseño de iluminación, sonido y/o música original
Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky
Producción
Preludio y RGB Entertainment – Rocky
Jurado de los Premios Pinti
Carlos Ulanovsky · Claudia Piñeiro · Cynthia Edul · Enrique Avogadro · Federico Irazábal · Fernando Bravo · Gabriela Radice · Hugo Paredero · Jorge Dubatti · Lucía Chiola Iannone · Marcela Coronel · Marcela Godoy · Marcelo Allasino · Marcelo Stiletano · Mercedes Méndez · Mey Scapola · Natalia Laube · Pablo Scholz · Pablo Sirvén · Pamela López · Paula Sabatés · Sandra Commisso · Silvina Lamazares · Tatiana Schapiro · Teresa Donato.