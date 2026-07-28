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Premios Pinti: los ganadores de la temporada 2026 en el teatro porteño

La primera edición del reconocimiento impulsado por Aadet reunió a figuras de la escena nacional y consagró a los mejores espectáculos, intérpretes y creadores del teatro comercial argentino.

La obra Annie se quedó con el reconocimiento de la gente en los Premios Pinti.
La obra Annie se quedó con el reconocimiento de la gente en los Premios Pinti. Foto: Gerardo Viercovich
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La primera edición de los Premios Pinti celebró la excelencia del teatro comercial este lunes en el Teatro Colón de Buenos Aires, distinguiendo a figuras como Casán y Francella.
  • Organizados por AADET en homenaje a Enrique Pinti, los galardones contaron con un jurado de 25 referentes y el voto del público, premiando obras como Annie, Rocky y Charlie.
  • Esta nueva premiación consolida un espacio inédito de reconocimiento formal al circuito comercial porteño, impulsando el valor de la producción escénica nacional.
Resumen generado con IA

El Teatro Colón albergó este lunes por la noche a las más destacadas figuras del teatro bonaerense. En la gala de los Premios Pinti, primera edición celebrada en homenaje al humorista Enrique Pinti, Moria Casán y Guillermo Francella fueron los galardonados por Trayectoria en Actuación Teatral Femenina y Masculina, respectivamente. Carlos Rottemberg fue premiado también por su prolífica carrera como productor teatral desde hace más de cinco décadas.

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Los Premios Pinti surgieron como una iniciativa de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET) para celebrar la excelencia del teatro comercial argentino. La entrega de reconocimientos en más de 20 categorías quedó definida por un jurado de 25 referentes del área. Además, la audiencia pudo ser protagonista eligiendo el Espectáculo Favorito del Público mediante una votación online.

Ganadores de la primera edición de los Premios Pinti

Drama o comedia dramática de mayor convocatoria

Rocky

Comedia de mayor convocatoria

El jefe del jefe

Musical de mayor convocatoria

Charlie y la fábrica de chocolate

Espectáculo favorito del público

Annie

Comedia

Una Navidad de mierda

Teatro tucumano: una obra sobre animales que se refiere a acciones humanas

Teatro tucumano: una obra sobre animales que se refiere a acciones humanas

Musical

Charlie y la Fábrica de Chocolate

Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo

Suavecita

Obra de autoría nacional

Lo que el río hace de María Marull y Paula Marull

Actriz de comedia

Verónica Llinás - Una navidad de mierda

Actor de comedia

Juan Pablo Geretto - Berlín Berlín

Actriz de drama o comedia dramática

Lorena Vega - Imprenteros y La vida extraordinaria

Actor de drama o comedia dramática

Roberto Peloni - El brote

Actriz en musical

Alejandra Radano – Company

Documentales, libros, música y teatro para ir despidiendo las vacaciones

Documentales, libros, música y teatro para ir despidiendo las vacaciones

Actor en musical

Agustín “Rada” Aristarán – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Actriz de reparto

Lucía Adúriz Bravo – Berlín Berlín

Actor de reparto

Mariano Saborido – Lo que el río hace

Dirección

Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Coreografía

Vanesa García Millán – Hairspray

Diseño de escenografía y/o audiovisual

Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín

Diseño de vestuario, caracterización y/o maquillaje

Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray

Diseño de iluminación, sonido y/o música original

Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky

Producción

Preludio y RGB Entertainment – Rocky

Jurado de los Premios Pinti

Carlos Ulanovsky · Claudia Piñeiro · Cynthia Edul · Enrique Avogadro · Federico Irazábal · Fernando Bravo · Gabriela Radice · Hugo Paredero · Jorge Dubatti · Lucía Chiola Iannone · Marcela Coronel · Marcela Godoy · Marcelo Allasino · Marcelo Stiletano · Mercedes Méndez · Mey Scapola · Natalia Laube · Pablo Scholz · Pablo Sirvén · Pamela López · Paula Sabatés · Sandra Commisso · Silvina Lamazares · Tatiana Schapiro · Teresa Donato.

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