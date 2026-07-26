Julio Cultural: las vacaciones se van con teatro musical infantil

Hoy concluyen las vacaciones de invierno para los tucumanos, y mañana reabrirán las escuelas. Ante ese panorama, nada mejor que cerrar estos días de descanso con teatro musical infantil, con las propuestas que integran la agenda del Julio Cultural Universitario (JCU) para ese segmento etario.
En la sala mayor del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), a las 17 se presentará “Mundo K Pop - cazadoras de demonios”, la versión escénica de la premiada película, con el argumento conocido: en un universo lleno de ritmo, color y poder, las talentosas chicas K Pop deberán enfrentarse a su mayor desafío: Los Saya Boys, un grupo de misteriosos demonios que buscan conquistar a la humanidad a través de su música. “Entre coreografías, canciones y batallas mágicas, descubrirán que la verdadera fuerza no está en la competencia, sino en la amistad, la aceptación y el valor de unirse a pesar de las diferencias, en una puesta para toda la familia, llena de energía, humor y emoción, que invita a creer que juntos siempre somos mejores”, se plantea en esta producción de Claudio Molina.
A la misma hora, en el auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), subirá a escena “Cumbre de Villanos 2: al rescate de la princesa”, de Tras Bambalinas Teatro. En la trama, Yafar, Maléfica, Úrsula y Oggie emprenden una divertida y peligrosa misión para rescatar a una princesa, con canciones y coreografías en vivo. Actúan Juan Mauricio López, Esteban Díaz, Cecilia Toledo, Benjamín Tannuré Godward y Lourdes Salas, quien asume la dirección.
Por fuera de la grilla del JCU, hay más actividades para la salida familiar. A las 16, con entrada libre y gratuita, se realizará una función de “Mariposa quiere volar”, el espectáculo de circo, acrobacias y música de Natalia Díaz, en el parque El Provincial (avenida Roca 750), con las aventuras de una niña que desea volar, en un viaje de transformación y aprendizaje que nos deja como enseñanza no abandonar nunca los sueños.
El Teatro Estable de la Provincia, dirigido por Indio Armanini, volverá a las 18 a la sala Orestes Caviglia con el musical de Selva Cuenca “¿Quién es, dónde está?”, una obra que combina elementos del policial clásico con una puesta escénica dinámica y participativa con una estética de comic gótico.
A las 19.30, en Teatro Castilla (San Martín 1.327) se repondrá “Travesuras”, dirigida por Emanuel Lobo, con tres personajes que despliegan sus juegos para las risas de todos los niños.
El género musical no sólo es para los niños. A las 21.30, en la sala Juan Tríbulo del Alberdi habrá una nueva representación de “El jardín de las promesas”, escrita e interpretada por Ricardo Gómez Madrid y con la dirección de Leonardo Gavriloff. La acción se sitúa en un rincón del parque 9 de Julio, para realizar un viaje sensible y actual, atravesado por emociones, recuerdos y decisiones que cambian la vida. El elenco lo completan Adrián Llovera, Zulema Ponce, Daiana Lazarte y Alexis Sáez Villegas.
Opciones
En el auditorio del Centro Virla, esta noche habrá música desde las 20, con la presentación del Coro Universitario de Tucumán para interpretar obras corales a tres y cuatro voces, con un repertorio de diversos estilos y géneros musicales. La dirección es de Lucas Sorroza Díaz; el concierto es con entrada libre, pero se pide un aporte solidario.
Además, entre mañana y el miércoles, la sala Osvaldo Fasolo alojará el 11° Festival de la Palabra, que reunirá a más de 250 escritores de toda la Argentina y extranjeros para compartir una serie de lecturas, talleres, debates y presentaciones de libros.
Con la coordinación de Perla Jaimovich y Gustavo Calleja, de Ediciones del Parque, y la colaboración de Adolfo Marcello, Elena Salas Melnik, Marcela Conti y María Rosa Salomón, el evento contará con segmentos musicales, como el recital de apertura, mañana a las 17, de alumnos del Conservatorio Provincial de Música con un programa que recorrerá el repertorio clásico, el tango y el folclore argentino.