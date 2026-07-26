Julio Cultural: las vacaciones se van con teatro musical infantil

En la sala mayor del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), a las 17 se presentará “Mundo K Pop - cazadoras de demonios”, la versión escénica de la premiada película, con el argumento conocido: en un universo lleno de ritmo, color y poder, las talentosas chicas K Pop deberán enfrentarse a su mayor desafío: Los Saya Boys, un grupo de misteriosos demonios que buscan conquistar a la humanidad a través de su música. “Entre coreografías, canciones y batallas mágicas, descubrirán que la verdadera fuerza no está en la competencia, sino en la amistad, la aceptación y el valor de unirse a pesar de las diferencias, en una puesta para toda la familia, llena de energía, humor y emoción, que invita a creer que juntos siempre somos mejores”, se plantea en esta producción de Claudio Molina.