Teatro tucumano: una obra sobre animales que se refiere a acciones humanas

- Creo que todos vivimos en un basural sin saberlo o sin querer ser conscientes de ello. La obra no habla de los animales, de la naturaleza o del medio ambiente; también habla de quiénes somos, de cómo reaccionamos, de cómo podemos temerle al otro y hacer que el otro nos tema. Habla de la desconfianza, pero también transmite este mensaje de que no podemos salvarnos solos. En lo colectivo aparece la esperanza. Se invita a aliarnos con aquellos con quienes creemos que podemos construir algo mejor. Hoy muchísimas personas que duermen en la calle, , por lo que el mensaje también habla de la solidaridad, de ponerse en el lugar del otro y de comprender que todos atravesamos situaciones difíciles. Este mundo va acorralando a quienes más sufren, pero aún así , siempre existe una esperanza. Además hablamos de intentar transformar el lugar que habitamos, en lugar de abandonarlo. Nosotros lo hacemos desde el lugar que nos toca, que es el arte.