Teatro tucumano: una obra sobre animales que se refiere a acciones humanas

Churro, el Ñata y Monsieur Plume compartirán sus historias esta tarde, desde las 18 en Sala Ross (Laprida 135). Son dos perros callejeros y un pollo escapado de un criadero que conviven en “Basural 405”, la propuesta teatral interpretada por Flor Melano, Tata Viscido y Gerónimo Mohedano con dirección de Viviana Perea, pensada para toda la familia sin ser un infantil.
Los personajes transforman la desconfianza inicial contra el recién llegado en un vínculo construido a partir del conocimiento, la confianza y la amistad para responder preguntas comunes sobre el abandono, los sueños, la libertad, la amistad, la empatía y la posibilidad de construir un futuro diferente.
“La obra surge de un entrenamiento previo desde el cuerpo, que había desembocado en ‘Teatro de conquista’, donde ya había dos perros y un pollo. Retomamos esos personajes más allá de la otra producción en un proceso creativo sobre la base que ya teníamos para desarrollar una nueva dramaturgia, ya no como mascotas sino como protagonistas. Así surgió la idea del basural, para pensar en los lugares donde se tira todo aquello considerado descartable, que termina influyendo en nuestra ecología, en nuestro ecosistema y en nuestro planeta”, explica Perea para LA GACETA.
La estética responde a esa idea, y la escenografía de Víctor Alejandro Gonzales trabajó sobre elementos reciclados (bolsas de papel, chapas viejas, maderas, cubiertas de autos, telas y otras cosas). “Van encontrando distintos objetos, se apropian de ellos y reutilizan aquello que para los demás ya no tiene vida. Para ellos, todo eso adquiere un nuevo valor. Toda la propuesta está pensada desde ese lugar: tanto la escenografía como el vestuario, e incluso muchas de las acciones que aparecen en escena nacen de esa misma idea de transformación. Hicimos un importante trabajo de acopio”, señala.
- ¿Qué propone la obra?
- Es una invitación a pensarnos y a reflexionar sobre nuestro vínculo con el medio ambiente y con los animales, sobre todos los abandonados, acerca de cómo sobreviven frente al frío, al hambre y a las dificultades que atraviesan; y lo que ellos representan en términos de esperanza y de espera. Aparece también la idea de cómo los seres humanos, cuando sentimos que algo ya no nos sirve, lo descartamos. Estos animales empiezan a construir una nueva vida en ese lugar, idea que puede alcanzar a los seres humanos: cómo podemos reconstruirnos, volver a empezar y tener nuevas posibilidades. Los vínculos que surgen entre estos personajes reflejan muchas situaciones que también vivimos los seres humanos.
- ¿Qué los vincula?
- La posibilidad de salvarse, de querer construir algo mejor o creer en algo, mantenemos alguna esperanza. El pollo llega huyendo, intentando salvar su vida. Los perros podrían devorarlo. Sin embargo, deciden hacer algo completamente distinto: adoptarlo, hacerlo parte de su vida y construir una relación de confianza, amor y apoyo. Todos vienen, de alguna manera, golpeados por sus propias historias.
- ¿Nosotros vivimos algo similar como humanos?
- Creo que todos vivimos en un basural sin saberlo o sin querer ser conscientes de ello. La obra no habla de los animales, de la naturaleza o del medio ambiente; también habla de quiénes somos, de cómo reaccionamos, de cómo podemos temerle al otro y hacer que el otro nos tema. Habla de la desconfianza, pero también transmite este mensaje de que no podemos salvarnos solos. En lo colectivo aparece la esperanza. Se invita a aliarnos con aquellos con quienes creemos que podemos construir algo mejor. Hoy muchísimas personas que duermen en la calle, , por lo que el mensaje también habla de la solidaridad, de ponerse en el lugar del otro y de comprender que todos atravesamos situaciones difíciles. Este mundo va acorralando a quienes más sufren, pero aún así , siempre existe una esperanza. Además hablamos de intentar transformar el lugar que habitamos, en lugar de abandonarlo. Nosotros lo hacemos desde el lugar que nos toca, que es el arte.
- ¿Qué permite conocer al otro?
- Aceptarlo desde lo distinto, pero no silenciarlo. Conocernos a nosotros mismos. Reconocer cuáles son nuestros límites, qué estamos dispuestos a tolerar y qué no, y cómo podemos convivir con quien piensa o vive de una manera diferente. Aparece el tema del racismo, que puede verse cuando elegimos una mascota: queremos que sea de determinada raza, de determinado color o con determinadas características.
- ¿Cuál es el teatro al que quieren llegar?
- Al que tiene la capacidad de generar preguntas, de invitar a la reflexión y de conmover. “Basural 405” propone mirar nuestra realidad, para salir del teatro con más preguntas que respuestas, pero también con la esperanza de que siempre es posible construir un mundo mejor desde lo colectivo y desde la capacidad de volver a empezar.