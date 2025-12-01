"No te lo puedo decir al 100%": ¿Agustín Rada dejará el programa de Marío Pergolini?

El principal punto de debate público giró en torno a si el motivo de su potencial discontinuidad era de índole económica, algo que el humorista desmintió de inmediato. La periodista Andrea Taboada inquirió directamente sobre el tema, recibiendo una respuesta clara. El artista rememoró consejos maternales sobre su valor profesional, declarando: "¿El tema era el dinero?", le consultó Andrea Taboada sobre los rumores de que él no iba a seguir. Pero, negó: "No, yo sé que se habló de eso pero desde que soy muy chico, tengo una madre que em dice 'vos tenés que cobrar bien Agustín', así que siempre me coticé bien. Pero nunca fue el tema la guita".