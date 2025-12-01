"No te lo puedo decir al 100%": ¿Agustín Rada dejará el programa de Marío Pergolini?

El humorista y comediante Agustín "Soy Rada" Aristarán habló de las especulaciones recientes que sobre su posible salida del programa televisivo Otro día perdido. La controversia surgió luego de que se intensificaran rumores sobre cambios en la plantilla para el próximo ciclo, programado para el año 2026. El artista rosarino aclaró sobre las conversaciones que sostuvo con el canal y el equipo, analizando el futuro del proyecto liderado por Mario Pergolini.
En entrevista con Intrusos, el comediante manifestó su satisfacción por ser parte de este proyecto junto a Pergolini, de quién también destacó su manera de trabajar. El presentador comentó que disfrutan crear un programa con director de fotografía y una banda sólida. "Mario estaba nervioso y emocionado por el recibimiento del público y nos dijo 'chicos, si acá brillamos todos, el programa va a ser un éxito así que no se preocupen, si la pasamos bien, vamos", dijo el participante del programa.
El retorno pactado del equipo
A pesar de los compromisos profesionales que ocupan su calendario, Agustín Aristarán confirmó que existe una gran voluntad de todo el elenco para continuar en 2026. El artista tiene un año repleto de actividades, incluyendo su participación en Wonka y dos películas. Pese a ello, fue enfático al asegurar su presencia en la pantalla, aunque sujeto a detalles de logística: "Vamos a regresar, todo el equipo. No te lo puedo decir al 100% porque falta firmar el contrato y hay que hacer algunas modificaciones de horario porque tengo los ensayos de Wonka y hay menores que no pueden ensayar en cualquier horario", aseguró.
El principal punto de debate público giró en torno a si el motivo de su potencial discontinuidad era de índole económica, algo que el humorista desmintió de inmediato. La periodista Andrea Taboada inquirió directamente sobre el tema, recibiendo una respuesta clara. El artista rememoró consejos maternales sobre su valor profesional, declarando: "¿El tema era el dinero?", le consultó Andrea Taboada sobre los rumores de que él no iba a seguir. Pero, negó: "No, yo sé que se habló de eso pero desde que soy muy chico, tengo una madre que em dice 'vos tenés que cobrar bien Agustín', así que siempre me coticé bien. Pero nunca fue el tema la guita".
Negociaciones y proyecciones de la producción de Otro Día Perdido
Aunque el dinero no fue la causa de la potencial discontinuidad, las discusiones contractuales involucran ajustes salariales, según la información trascendida. El artista de stand-up expresó que la intención principal consiste en que todo el plantel siga en la grilla del canal durante el año venidero, aspecto que discutieron largamente. El comunicador Adrián Pallares sumó información, indicando que el artista logró un incremento salarial importante, aunque la firma del documento todavía no se concretó.
La incertidumbre sobre la permanencia no solo involucró a Aristarán, pues el propio Mario Pergolini puso en tela de juicio su continuación en la televisión. El conductor bromeó sobre su dedicación al show y lanzó una advertencia a la gerencia del canal, mencionando a Adrián Suar. Mario manifestó: "Suar (Adrián), te demostré que estábamos para esto", dejando abierta la posibilidad de que su renovación traiga exigencias mayores. Pergolini también ironizó sobre la tacañería de los ejecutivos y aclaró que defiende su sueldo y el de todos los colaboradores.