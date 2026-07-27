Llegan los Premios Pinti 2026: dónde se transmite y todos los nominados a lo mejor del teatro

Resumen para apurados
- La Aadet realizará la primera entrega de los Premios Pinti el lunes 27 de julio en el Teatro Colón para celebrar la excelencia del teatro comercial argentino.
- La gala, conducida por Agustín "Rada" Aristarán y emitida por Eltrece, incluirá 19 rubros evaluados por 25 jurados, además de homenajes a figuras como Moria Casán.
- Esta nueva iniciativa busca consolidarse como el evento central del teatro comercial del país, impulsando y dando visibilidad a las producciones de la temporada.
La Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (Aadet) llevará a cabo este lunes 27 de julio la gala inaugural de los Premios Pinti, una nueva iniciativa orientada a celebrar la excelencia del teatro comercial en el país.
El evento tendrá como escenario el Teatro Colón y contará con la conducción de Agustín "Rada" Aristarán. La emisión en directo por la pantalla de El Trece comenzará a las 21 con el despliegue de la alfombra roja, para dar paso a la entrega de galardones a partir de las 22. En esta edición, un jurado compuesto por 25 figuras del ambiente elegirá lo más representativo de la temporada 2025-2026 a lo largo de 19 rubros, además de otorgar distinciones especiales a la trayectoria para Moria Casán, Guillermo Francella y el productor Carlos Rottemberg.
Qué son los Premios Pinti
Con un jurado compuesto por 25 figuras de destacada trayectoria y más de 20 categorías en disputa, las estatuillas marcarán un acontecimiento central para la actividad teatral. La gala de premiación tendrá lugar este lunes 27 de julio en el Teatro Colón, con transmisión en directo a través de la pantalla de Eltrece.
En su entrega inaugural, los Premios Pinti reconocerán a producciones y elencos en diversos rubros que hayan sido presentados o copresentados por integrantes de la Aadet, con funciones desarrolladas en la Ciudad de Buenos Aires entre agosto de 2025 y julio de 2026.
- Berlín Berlín
- La función que sale mal
- Medida por medida (la culpa es tuya)
- Parlamento
- Una Navidad de mierda
- El brote
- Habitación Macbeth
- Imprenteros
- Las hijas
- Lo que el río hace
- Annie
- Charlie y la fábrica de chocolate
- Cuando Frank conoció a Carlitos
- Hairspray
- The Opera Locos
- Chanta
- El equilibrista
- Feliz Día Sutottos
- Suavecita
- Un poyo rojo
- Cuando Frank conoció a Carlitos, de Gustavo Manuel González y Raúl López Rossi
- El brote, de Emiliano Dionisi
- La vida extraordinaria, de Mariano Tenconi Blanco
- Lo que el río hace, de María Marull y Paula Marull
- Pundonor, de Andrea Garrote
- Carla Peterson (Sottovoce)
- Fernanda Metilli (Berlín Berlín)
- Lorena Vega (Sottovoce)
- Pilar Gamboa (Parlamento)
- Verónica Llinás (Una Navidad de mierda)
- Adrián Suar (Sottovoce)
- Diego Reinhold (La función que sale mal)
- Juan Pablo Geretto (Berlín Berlín)
- Luis Brandoni (¿Quién es quién?)
- Maxi de la Cruz (Berlín Berlín)
- Andrea Garrote (Pundonor)
- Julieta Zylberberg (Prima Facie)
- Lorena Vega (Imprenteros y La vida extraordinaria)
- Pilar Gamboa (Las hijas)
- Valeria Lois (La vida extraordinaria)
- Carlos Portaluppi (Druk)
- Iñaki Aldao (El curioso incidente del perro a medianoche)
- Luis Machín (La última sesión de Freud)
- Pompeyo Audivert (Habitación Macbeth)
- Roberto Peloni (El brote)
- Alejandra Perlusky (Billy Elliot)
- Alejandra Radano (Hairspray)
- Belén Bilbao (Hairspray)
- Julieta Nahir Calvo (Annie)
- Lizy Tagliani (Annie)
- Agustín “Rada” Aristarán (Charlie y la fábrica de chocolate)
- Fer Dente (Company)
- Lucas Gerson (Cuando Frank conoció a Carlitos)
- Lucas Alvan (The Opera Locos)
- Sebastián Almada (Charlie y la fábrica de Chocolate)
- Dolores Ocampo (Charlie y la fábrica de chocolate)
- Lucía Adúriz Bravo (Berlín Berlín)
- Mónica Raiola (Lo que el río hace)
- Paula Kohan (Cuestión de género)
- Vane Butera (Company)
- David Masajnik (Rocky)
- Ian Ferreira (Hairspray)
- Juan Isola (El jefe del jefe)
- Marcelo Savignone (Berlín Berlín)
- Mariano Saborido (Lo que el río hace)
- Ariel del Mastro y Marcelo Caballero (Charlie y la fábrica de chocolate)
- Emiliano Dionisi (El brote)
- Fer Dente (Hairspray)
- María Marull y Paula Marull (Lo que el río hace)
- Natalia del Castillo (Cuando Frank conoció a Carlitos)
- Analía González (Charlie y la fábrica de chocolate)
- Analía González (Annie)
- Gustavo Wons (Billy Elliot)
- Luciano Rosso, Nicolás Poggi y Alfonso Barón (Un poyo rojo)
- Vanesa García Millán (Hairspray)
- Gonzalo Córdoba Estévez y Julieta Kompel (Desde el jardín)
- José Ponce Aragón (Charlie y la fábrica de chocolate)
- Tato Fernández (Rocky)
- Tadeo Jones (El curioso incidente del perro a medianoche)
- Gonzalo Córdoba Estévez (Berlín Berlín)
- Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray
- Matías Nazareno (Caracterización y Maquillaje) – Hairspray
- Matías Nazareno y Feliciano San Román (Caracterización y Maquillaje) – Charlie y la fábrica de chocolate
- Rodrigo González Garillo (Vestuario) – Parlamento
- Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez Loredo (Vestuario) – Charlie y la fábrica de chocolate
- Fabian Sigona (Caracterización y Maquillaje) - Hairspray
- Anteo Del Mastro y Sebastián Viola (Iluminación) – Charlie y la fábrica de chocolate
- David Seldes (Iluminación) – Hairspray
- Gastón Briski (Sonido) – Billy Elliot
- Gonzalo González (Iluminación) – El curioso incidente del perro a medianoche
- Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky
- Club Media y Olga (Hairspray)
- Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel (Desde el jardín)
- MP Producciones, Ozono Producciones, Carlos Rottemberg y Tomás Rottemberg (Charlie y la fábrica de chocolate)
- Preludio y RGB Entertainment (Annie)
- Preludio y RGB Entertainment (Rocky)