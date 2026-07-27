Llegan los Premios Pinti 2026: dónde se transmite y todos los nominados a lo mejor del teatro

El evento tendrá como escenario el Teatro Colón y contará con la conducción de Agustín "Rada" Aristarán. La emisión en directo por la pantalla de El Trece comenzará a las 21 con el despliegue de la alfombra roja, para dar paso a la entrega de galardones a partir de las 22. En esta edición, un jurado compuesto por 25 figuras del ambiente elegirá lo más representativo de la temporada 2025-2026 a lo largo de 19 rubros, además de otorgar distinciones especiales a la trayectoria para Moria Casán, Guillermo Francella y el productor Carlos Rottemberg.