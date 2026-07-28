Milei asitirá a la asunción de Keiko Fujimori en Perú y buscará una foto con los líderes de la derecha regional

La comitiva oficial que acompaña al jefe de Estado argentino en Perú está integrada por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La agenda institucional contempla un encuentro bilateral previo con Fujimori, antes de dar paso a las ceremonias protocolares. El traspaso de mando se iniciará con el habitual Te Deum religioso y continuará al mediodía en la sede del Congreso de la República, donde la lideresa de Fuerza Popular jurará ante el parlamento.