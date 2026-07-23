Chahla advirtió que la capital necesita más de 20 obras y llamó a sumar inversión privada: "El Estado burocrático no sirve más"

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, afirmó este jueves que la capital enfrenta importantes desafíos en materia de infraestructura y urbanismo, y aseguró que la única forma de concretar las obras que la ciudad necesita será a través de una fuerte articulación entre el Estado y el sector privado. Además, cuestionó el funcionamiento del Estado burocrático, remarcó la necesidad de planificar el crecimiento urbano a 20 o 30 años y dejó en claro que, por ahora, su prioridad está puesta en la gestión y no en las definiciones electorales.