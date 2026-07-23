Chahla advirtió que la capital necesita más de 20 obras y llamó a sumar inversión privada: "El Estado burocrático no sirve más"
Resumen para apurados
- Este jueves, la intendenta Rossana Chahla afirmó en San Miguel de Tucumán que se requiere inversión privada para 20 obras clave ante las trabas del Estado burocrático.
- La parálisis de créditos internacionales frena proyectos clave. Por ello, la ciudad ejecuta obras mínimas con la Provincia y explora fideicomisos y créditos subsoberanos.
- El municipio presentará medidas para atraer capital privado y generar empleo, buscando ordenar el desarrollo urbano de la capital tucumana con una visión a 30 años.
La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, afirmó este jueves que la capital enfrenta importantes desafíos en materia de infraestructura y urbanismo, y aseguró que la única forma de concretar las obras que la ciudad necesita será a través de una fuerte articulación entre el Estado y el sector privado. Además, cuestionó el funcionamiento del Estado burocrático, remarcó la necesidad de planificar el crecimiento urbano a 20 o 30 años y dejó en claro que, por ahora, su prioridad está puesta en la gestión y no en las definiciones electorales.
Ante la presna, Chahla destacó dos conceptos que consideró centrales para el futuro de las ciudades: la gestión del suelo y la planificación estratégica de largo plazo. "Tenemos que pensar ciudades verdes, sustentables, con espacios comunes y con un crecimiento urbano ordenado. Hasta acá hemos visto mucho desorden", sostuvo.
En ese sentido, advirtió que el contexto nacional dificulta el desarrollo de infraestructura, aunque destacó el esfuerzo conjunto entre el municipio y la Provincia para sostener las obras esenciales.
"San Miguel de Tucumán necesita más de 20 obras importantes. Hoy hacemos las mínimamente indispensables junto al gobernador Osvaldo Jaldo, pero las grandes obras deberán concretarse mediante un esquema de participación público-privada", afirmó.
La intendenta explicó que la paralización de los créditos internacionales representa uno de los principales obstáculos para financiar proyectos de gran escala. Señaló que líneas provenientes de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF o el BICE requieren avales nacionales que permanecen demorados desde hace varios años.
"Estamos estudiando nuevas herramientas de financiamiento, como créditos subsoberanos y fideicomisos. No hay dudas de que la obra pública hace crecer a las ciudades; el desafío es encontrar cómo financiarla", expresó.
Entre los problemas estructurales que requieren inversiones urgentes mencionó las inundaciones y sostuvo que esas dificultades deben convertirse en oportunidades para desarrollar infraestructura con la participación del Estado, las empresas y la sociedad.
"El Estado burocrático no sirve más"
Uno de los pasajes más contundentes de su intervención estuvo dirigido al funcionamiento del sector público. Chahla aseguró que el municipio trabaja en cambios para agilizar procesos y fomentar inversiones.
"Estamos convencidos de que el Estado burocrático no sirve más. No ayuda y mucho menos en esta situación económica", afirmó.
En esa línea, adelantó que la próxima semana el municipio dará a conocer iniciativas destinadas a facilitar el desembarco de inversiones privadas.
"Tenemos que abrirles las puertas a quienes quieran invertir y generar empleo. La situación es gravísima y necesitamos respuestas rápidas", sostuvo.
Mercado del Norte y agenda política
Consultada sobre la inauguración del Mercado del Norte, la intendenta explicó que todavía no cuenta con una fecha definida y que solicitará un informe actualizado sobre el avance de la obra.
En el plano político, evitó confirmar una eventual candidatura y aseguró que aún no es momento de discutir nombres.
"Falta mucho para lo político. Hoy tenemos que trabajar para conseguir más cosas para Tucumán y para San Miguel de Tucumán", afirmó.
También confirmó que volverá a reunirse en los próximos días con el gobernador Osvaldo Jaldo para avanzar en proyectos conjuntos para la capital.
Debate electoral
Respecto del sistema de colectoras impulsado por el Gobierno nacional, Chahla prefirió no profundizar en la discusión y sostuvo que cualquier reforma debe garantizar una mayor participación ciudadana.
"Creo en un sistema donde cualquier vecino que tenga las capacidades y cumpla los requisitos pueda presentarse y tener la posibilidad de representar a la sociedad", manifestó.
Finalmente, reiteró que continuará enfocada en la gestión municipal y destacó la importancia estratégica de la capital tucumana.
"San Miguel concentra cerca del 45% de la población de la provincia y es la quinta capital más importante del país. Hay obras y transformaciones que no podemos dejar de hacer. Tenemos que seguir trabajando con creatividad, imaginación y administrando bien los recursos", concluyó.