La defensa de Nahir Galarza pidió revisar su condena a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo

Resumen para apurados
- La defensa de Nahir Galarza pidió al Tribunal de Entre Ríos revisar su perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo en 2017, al cuestionar la validez de pruebas clave.
- El abogado Eduardo Gerard apeló al artículo 527 del código procesal, tras el rechazo de la Corte Suprema, alegando falta de perspectiva de género y fallas en peritajes.
- La Sala Penal debe decidir si admite el recurso excepcional. De aceptarlo, se reabrirá el análisis del fallo, lo que podría derivar en una modificación de la pena asignada.
La defensa de Nahir Galarza volvió a la carga en la Justicia entrerriana con un pedido para que se revise la condena a prisión perpetua que cumple por el asesinato de Fernando Pastorizzo, ocurrido en diciembre de 2017 en Gualeguaychú. La presentación fue realizada ante la Sala Penal N° 1 del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos y apunta a reabrir el análisis de una sentencia que quedó firme tras agotarse las instancias ordinarias y extraordinarias.
El planteo fue impulsado por el abogado Eduardo Gerard, quien asumió la representación de Galarza a fines de 2025. Su intervención llegó después de que, en julio del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el recurso extraordinario presentado por la defensa anterior, dejando sin efecto la última posibilidad de impugnar la condena por esa vía. Con esta nueva presentación, la estrategia defensiva busca aprovechar una herramienta procesal excepcional que permita volver a discutir aspectos centrales del fallo.
La nueva estrategia jurídica se sustenta en el artículo 527 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, que contempla la revisión de sentencias firmes cuando se presentan circunstancias excepcionales capaces de modificar el resultado del proceso. La defensa sostiene que en este caso se cumplen esos requisitos, por lo que considera que existen fundamentos suficientes para habilitar un nuevo análisis judicial.
Qué se sostiene
Según informó AFPDigital, la defensa sostiene dos ejes centrales. Por un lado, afirma que una de las pruebas periciales incorporadas durante el juicio sería inválida. Por otro, considera que la aplicación de la figura penal utilizada para condenar a Galarza fue más gravosa de lo que correspondía.
El escrito solicita que el máximo tribunal provincial evalúe nuevamente la prueba que respaldó la sentencia y determine si tuvo un peso decisivo en la condena. Asimismo, reclama un nuevo análisis sobre la interpretación jurídica aplicada durante el juicio.
Uno de los principales cuestionamientos recae sobre la labor de Gabriela Laiño, perito de la Policía de Entre Ríos y licenciada en Bromatología, quien realizó el peritaje del teléfono celular de Galarza. Ese informe, de aproximadamente 1.500 páginas, fue considerado una prueba clave para acreditar que existía una relación de pareja entre la acusada y Pastorizzo, elemento que permitió aplicar el agravante de homicidio por el vínculo, de acuerdo con lo publicado por el diario UNO.
La defensa también sostiene que el proceso judicial no incorporó una perspectiva de género y argumenta que existen fallos posteriores, tanto de la Corte Suprema como del propio Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que habilitarían una revisión del caso a partir de criterios jurisprudenciales más recientes.
En ese sentido, cuestiona especialmente la conclusión a la que arribó el tribunal respecto de la existencia de una relación de pareja. Según el recurso, la sentencia no habría acreditado de manera suficiente los requisitos exigidos por la legislación penal para configurar ese vínculo, entre ellos la existencia de un proyecto de vida en común. A criterio de la defensa, esa interpretación fue determinante para la aplicación de la pena de prisión perpetua.
En declaraciones recientes, Galarza volvió a referirse al caso y aseguró: “No sirve de nada que pida perdón”, al hablar sobre Pastorizzo y sobre el futuro que imagina mientras continúa cumpliendo la condena.
Ahora será la Sala Penal N° 1 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos la que deberá resolver si admite el pedido y habilita la revisión de la sentencia dictada el 3 de julio de 2018 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú. El pedido de revisión no implica la anulación automática del fallo ni la liberación de Galarza. En esta primera instancia, los jueces deberán determinar si los argumentos planteados por la defensa reúnen los requisitos previstos por la legislación para abrir un nuevo análisis del expediente. Solo si consideran que existen elementos suficientes se habilitará esa revisión; de lo contrario, la condena a prisión perpetua continuará firme y quedará cerrada esta nueva vía de impugnación.