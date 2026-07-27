La defensa de Nahir Galarza pidió revisar su condena a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo

Ahora será la Sala Penal N° 1 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos la que deberá resolver si admite el pedido y habilita la revisión de la sentencia dictada el 3 de julio de 2018 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú. El pedido de revisión no implica la anulación automática del fallo ni la liberación de Galarza. En esta primera instancia, los jueces deberán determinar si los argumentos planteados por la defensa reúnen los requisitos previstos por la legislación para abrir un nuevo análisis del expediente. Solo si consideran que existen elementos suficientes se habilitará esa revisión; de lo contrario, la condena a prisión perpetua continuará firme y quedará cerrada esta nueva vía de impugnación.