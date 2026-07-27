Milei renovó la promesa al campo de eliminar retenciones

El Presidente ratificó la continuidad del proceso de reducción de los derechos de exportación, con un cronograma de bajas graduales para los principales cultivos hasta 2028, y aseguró que el equilibrio fiscal permitirá seguir disminuyendo la carga tributaria sobre el sector. Asimismo, destacó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno en el Congreso, destinado a fortalecer la seguridad jurídica y promover nuevas inversiones en el agro. Milei renovó las promesas, aunque detalló cuáles han sido las etapas que el Gobierno ha dejado atrás para atender el reclamo del campo. Y hasta se animó de trazar un calendario. “A la soja, la bajamos del 33 al 24% y vamos a ir bajándola sostenidamente hasta llegar al 15% en diciembre de 2028. A su derivado, la harina y el aceite, del 31 al 22,5 camino al 14. Al maíz del 12 al 8,5 y llegará al 5,5%. Y al trigo y a la cebada ya lo bajamos del 12 al 5 y, por primera vez en la historia nacional, el productor tiene un cronograma, sabe cuánto paga hoy y cuánto va a pagar mañana. Tiene por fin previsibilidad y, por sobre todas las cosas, más libertad y menos impuestos”, resaltó.