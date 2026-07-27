Milei renovó la promesa al campo de eliminar retenciones

La tribuna ruralista le mostró una sonrisa al Gobierno nacional. En la ceremonia central de la Exposición de Palermo, organizada por la Sociedad Rural Argentina, el presidente Javier Milei, le dio otra esperanza más a los hombres del campo de avanzar hacia la eliminación total de las retenciones al agro. “Estamos en camino de liberarlos por completo”, indicó el jefe de Estado en su mensaje. El mandatario destacó la reducción de impuestos al sector que llevó adelante durante su gestión. Además dijo que el crecimiento de otras actividades como la energética permitirá llevar las retenciones a cero.
El Presidente ratificó la continuidad del proceso de reducción de los derechos de exportación, con un cronograma de bajas graduales para los principales cultivos hasta 2028, y aseguró que el equilibrio fiscal permitirá seguir disminuyendo la carga tributaria sobre el sector. Asimismo, destacó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno en el Congreso, destinado a fortalecer la seguridad jurídica y promover nuevas inversiones en el agro. Milei renovó las promesas, aunque detalló cuáles han sido las etapas que el Gobierno ha dejado atrás para atender el reclamo del campo. Y hasta se animó de trazar un calendario. “A la soja, la bajamos del 33 al 24% y vamos a ir bajándola sostenidamente hasta llegar al 15% en diciembre de 2028. A su derivado, la harina y el aceite, del 31 al 22,5 camino al 14. Al maíz del 12 al 8,5 y llegará al 5,5%. Y al trigo y a la cebada ya lo bajamos del 12 al 5 y, por primera vez en la historia nacional, el productor tiene un cronograma, sabe cuánto paga hoy y cuánto va a pagar mañana. Tiene por fin previsibilidad y, por sobre todas las cosas, más libertad y menos impuestos”, resaltó.
Antes que hablara el mandatario nacional, el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, había señalado que las retenciones “deben dejar de existir por ley y para siempre”. De allí que Milei recogió el guante. Asimismo, en su discurso, insistió con que el Gobierno continuará avanzando con reformas orientadas a consolidar la estabilidad económica, reducir la presión tributaria y liberar el potencial productivo del sector agropecuario. “Nuestra única labor es sacarles la bota del cuello tan pronto como sea posible”, afirmó ante productores y dirigentes rurales.
Durante su discurso, el mandatario sostuvo que la transformación del sector ya comenzó a reflejarse en resultados concretos y destacó que la campaña 2025-2026 alcanzó una superficie sembrada récord de 40 millones de hectáreas y una cosecha histórica superior a los 164 millones de toneladas de granos. Además, remarcó el crecimiento de las exportaciones agroindustriales, la apertura de nuevos mercados internacionales y el desempeño récord de la producción cárnica.
Milei definió al campo como “el origen de la civilización” y afirmó que “cuando la política ataca al campo, no ataca un sector: ataca el cimiento mismo sobre el que se levantó todo lo demás, la base de nuestra Nación”. En esa línea, sostuvo que “gracias a la producción agrícola es que el Nuevo Mundo pudo independizarse del Viejo, desarrollar su propio sistema económico e incorporarse a la economía global como un actor fundamental”, y reivindicó el rol histórico del agro en el desarrollo económico del país.
En otro tramo de su alocución, Milei destacó las medidas que implementó en su gestión, como la eliminación del cepo cambiario, al que calificó como “el robo más grande que sufría el mercado”. “Vaya que fue bueno eliminarlo. No es tema menor, porque el maldito cepo le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos”, señaló. “Bajamos aranceles, e insumos y maquinarias, abrimos mercados. Hoy vuelvo por tercera vez a La Rural y les vengo a demostrar que la transición de los últimos años valió la pena”, puntualizó. “El techo que la política le puso al campo durante 100 años se está levantando y, cuando logremos terminar de eliminarlo, este sector va a volar como nunca antes lo hizo en su historia”, remarcó.
“La carne vacuna está viviendo un momento histórico. La exportación creció un 46% en valor en los primeros cinco meses. El mercado de Estados Unidos es una máquina de batir récords. Ustedes son los protagonistas de este cambio, y nuestra labor es sacarles la bota del cuello tan pronto como sea posible”, dijo. “Nosotros y ustedes queremos exactamente lo mismo: volver al país que cuando le dio libertad al campo se convirtió en el granero del mundo y en una de las naciones más ricas del planeta. Argentina despertó finalmente de un siglo de letargo y el mundo nos está observando”, acotó.
Finalmente, Milei afirmó que la Argentina cuenta con las condiciones para duplicar su producción de granos y alcanzar las 300 millones de toneladas, al tiempo que sostuvo que “el campo que se viene va a producir récord tras récord, gracias a que el Estado, por fin, se corrió del medio”. Tras sus palabras, dejó oficialmente inaugurada la 138.ª Exposición Rural.
El respaldo del campo y la llegada del Presidente: la caja de resonancia de los agricultores y de los ganaderos
Las tribunas de Palermo suelen ser la caja de resonancia de las gestiones gubernamentales. En esta oportunidad, hubo un fuerte respaldo al presidente Javier Milei y a las medidas adoptadas para el agro. El jefe de Estado llegó en camioneta hasta la tranquera de acceso de la pista central y desde allí caminó hacia la pista central acompañado por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
El mensaje ruralista: la postura de Nicolás Pino
Si bien respaldó al Gobierno, el titular de la Rural, Nicolás Pino, reclamó la eliminación definitiva de las retenciones, una menor presión impositiva y mayores inversiones en infraestructura.
Ausente: ¿qué pasó con Villarruel?
La vicepresidenta Victoria Villarruel no participó ayer de la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo, pese a haber sido invitada. Decidió viajar a Villa La Angostura para descansar y evitar un cruce con Milei.