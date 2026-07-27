Boca sufrió un dura goleada ante Riestra en el arranque el Clausura

Deportivo Riestra escribió una de las páginas más importantes de su historia y dejó en evidencia todas las dudas de Boca Juniors. Con una actuación contundente y una eficacia demoledora, el “Malevo” goleó por 3 a 0 al “Xeneize” en el estadio Guillermo Laza, en el partido correspondiente a la primera fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que preservó a la mayoría de sus habituales titulares pensando en la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana, sufrió una derrota que encendió todas las alarmas.