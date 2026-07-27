Una adolescente y un hombre murieron en otro trágico fin de semana en Tucumán

Resumen para apurados
- Un hombre de 30 años y una menor de 15 murieron este domingo en Tucumán por trágicos accidentes viales al chocar un auto contra un poste y caerse de una moto.
- La adolescente salió despedida tras impactar el auto en Av. Independencia, mientras el motociclista cayó en Ticucho. Hubo además otros tres heridos en la provincia.
- La seguidilla de siniestros reaviva la preocupación por la inseguridad vial en rutas y calles tucumanas, exigiendo mayores controles de tránsito en la región.
Otro fin de semana trágico en las calles y rutas de la provincia se cobró dos vidas. Una adolescente murió al salir despedida del vehículo en el que viajaba mientras que un hombre falleció al caerse de su motocicleta.
De acuerdo con la información suministrada por la Policía, durante la tarde del domingo, un Honda Fit embistió un poste de alumbrado público en avenida Independencia 2.700. El conductor del rodado sufrió heridas graves mientras que su acompañante, de Y.G., de 15 años, salió despedida y falleció en el acto.
También durante la siesta, por causas que se desconocen, Silvio Gutiérrez, de 30 años, perdió el control de la motocicleta Honda Storm en la que viajaba por una calle de Ticucho y sufrió lesiones de consideración al caer al suelo. Horas más tarde se confirmó su deceso en el Hospital Padilla.
Horas más tarde, en el Chañar, D.A. de 21 años volcó con un Chevrolet Corsa en la ruta 304, a la altura del kilómetro 21. La joven habría argumentado ante la Policía que, por un descuido, perdió el control del vehículo y terminó al costado del camino, con lesiones leves.
El registro policial apuntó también que durante la noche, en la ruta 315, una mujer sufrió heridas leves luego de chocar su moto con otra, que circulaba en la misma dirección, a metros del barrio Virgen de Schoenstatt, en Villa Carmela.
Por último, esta madrugada, un joven chocó su motocicleta contra un auto, cuando circulaba por avenida Mitre y José Mármol, en la localidad de Aguilares. Fue trasladado al Padilla debido a las lesiones sufridas en el siniestro.