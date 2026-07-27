Con un sentido mensaje en redes, Nicolás Cabré anunció la muerte de su hermano: "Sé que hiciste lo mejor que pudiste"

Un vínculo inseparable para los hermanos Cabré

Según un testimonio recogido por Infobae durante una entrevista a Cabré en 2019, la diferencia de edad de los hermanos era apenas de un año y ocho meses y la cercanía de ambos fue total desde la infancia. “Nos llevamos 1 año y 8 meses, hicimos absolutamente todo juntos”. También comentó en una conversación con Mirtha Legrand el opuesto que lo diferenciaba de su hermano. Duilio trabajaba como taxista, un oficio que heredó de su padre, Norberto Cabré, fallecido en 2016. “Él es taxista, agarró la posta de mi viejo. Hacía otras cosas y ahora está con el taxi”, dijo entonces. En esa línea agregó el esfuerzo que su hermano dedicaba a este trabajo. “Es complicada la realidad del taxista. Pero la rema con hidalguía”, agregó Cabré con honestidad.