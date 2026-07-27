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Con un sentido mensaje en redes, Nicolás Cabré anunció la muerte de su hermano: "Sé que hiciste lo mejor que pudiste"

El actor de "Ni media palabra" publicó un sentido mensaje en su historia de Instagram en la que se despidió y agradeció su compañía.

Con un sentido mensaje, Nicolás Cabré despidió su hermano.
Con un sentido mensaje, Nicolás Cabré despidió su hermano. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El actor Nicolás Cabré anunció este domingo en Instagram el fallecimiento de su hermano Duilio en Buenos Aires, compartiendo un emotivo mensaje de despedida.
  • El intérprete despidió a Duilio, de 47 años y taxista de oficio, tras haber sufrido también las pérdidas de su padre en 2016 y de su madre en junio del año pasado.
  • Tras suspender la función dominical de la obra "Ni media palabra", el actor prevé completar la temporada porteña el próximo domingo antes de iniciar una gira internacional.
Resumen generado con IA

Nicolás Cabré compartió su profundo dolor en redes sociales al confirmar que su hermano, Duilio Cabré, falleció. El actor dio el aviso este domingo con un sentido mensaje en el que declaraba su cariño así como el descreimiento de la situación. El intérprete de "Ni media palabra" suspendió las funciones de aquel día mientras que las causas del fallecimiento no trascendieron.  

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Con un texto extenso para sus redes sociales, Nicolás Cabré despidió a su hermano, quien falleció a los 47 años. La imagen que publicó en su historia de Instagram muestra a ambos sentados en una mesa de algún bar, sonrientes uno al lado del otro. “Duilio, me parece increíble estar escribiendo esto pero acá estoy”, comienza relatando el actor.

El mensaje de despedida  

“Con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años. Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón”, siguió. “Espero que descanses en paz, y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí lamentablemente tenerte que extrañar. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar”, escribió Cabré.  

Aquella despedida fue también una apertura por parte del actor que siempre se mostró hermético frente a sus vínculos familiares más cercanos. Duilio, por su parte, tampoco era activo en redes sociales ni en medios, era prácticamente desconocido para el público. Mantenía sus cuentas en modo privado y apenas circulaban imágenes de él.

Un vínculo inseparable para los hermanos Cabré

Según un testimonio recogido por Infobae durante una entrevista a Cabré en 2019, la diferencia de edad de los hermanos era apenas de un año y ocho meses y la cercanía de ambos fue total desde la infancia. “Nos llevamos 1 año y 8 meses, hicimos absolutamente todo juntos”. También comentó en una conversación con Mirtha Legrand el opuesto que lo diferenciaba de su hermano. Duilio trabajaba como taxista, un oficio que heredó de su padre, Norberto Cabré, fallecido en 2016. “Él es taxista, agarró la posta de mi viejo. Hacía otras cosas y ahora está con el taxi”, dijo entonces. En esa línea agregó el esfuerzo que su hermano dedicaba a este trabajo. “Es complicada la realidad del taxista. Pero la rema con hidalguía”, agregó Cabré con honestidad.  

Nicolás Cabré y el anuncio de la muerte de su hermano. Nicolás Cabré y el anuncio de la muerte de su hermano. Imagen: Instagram

El parecido físico es otro aspecto que el actor mencionó sobre su vínculo con Duilio. En una oportunidad, Nicolás Cabré sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía antigua junto a Duilio, y la reacción fue inmediata. “Mi hermano es un clon. Lo que queda de la juventud en una foto. Duilio, hermano, juventud”, escribió el actor en ese posteo, que generó una catarata de comentarios por el notable parecido entre ambos.  

Golpes familiares 

Respecto a los deberes actorales de Cabré, el medio indicó que se contactó con la producción de "Ni media palabra", obra que protagoniza el actor en el Paseo La Plaza. La función del domingo, día del anuncio, quedó suspendida. La comedia teatral, que comparte el actor junto a Mariano Martínez y el "Bicho" Gómez, se acerca al final de su recorrido porteño: la última función en Buenos Aires está planeada para el próximo domingo 2 de agosto y luego, continuará de gira en Uruguay. El 16 de agosto tiene una función prevista en Tucumán.

La muerte de Duilio llega poco más de un año después de otro golpe familiar para el actor. En junio de 2025, Nicolás Cabré también despidió a su madre, Cristina Birckenstaedt, quien falleció el 12 de ese mes tras una enfermedad. En esa ocasión, el actor publicó una imagen de ella de pequeña, con un texto que decía: “Hoy te fuiste y encontré esta foto. Volá Cristina... volá lo más alto que puedas. Volá lo más alto que quieras. Acá te vamos a recordar y extrañar”. Según confirmó en su momento Infobae, los hermanos estuvieron juntos para realizar los trámites con la cochería y decidieron en conjunto no hacer velatorio.  

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