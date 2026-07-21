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La actriz Zoe Saldaña tuvo un gesto con Argentina en medio de la polémica por las acusaciones de racismo

La actriz de Hollywood recibió elogios de usuarios argentinos luego de que se viralizara un "Me gusta" suyo a una publicación que cuestionaba las críticas contra el país tras la final del Mundial 2026.

Zoe Saldaña
Zoe Saldaña
Hace 1 Min

Resumen para apurados

  • La actriz Zoe Saldaña generó repercusión tras dar "Me gusta" en X a una publicación que defendía a Argentina de acusaciones de racismo tras la final del Mundial 2026.
  • El gesto viral surgió como respuesta a la controversia generada por críticas de figuras como Rosalía y Samuel L. Jackson contra la Selección tras perder la final con España.
  • Aunque Saldaña no hizo declaraciones oficiales, el respaldo virtual reforzó su popularidad en Argentina y evidenció el impacto del debate en el ámbito del espectáculo.
Resumen generado con IA

En medio de la controversia que se generó después de la final del Mundial 2026 por publicaciones y comentarios de distintas figuras internacionales sobre Argentina, como Rosalía, la actriz Zoe Saldaña protagonizó un gesto que fue celebrado por miles de usuarios en redes sociales.

La estrella de Avatar y Guardianes de la Galaxia quedó en el centro de la conversación luego de que se viralizara una captura de pantalla que mostraba un "Me gusta" de su cuenta oficial a una publicación que defendía a Argentina frente a las acusaciones de racismo que circularon tras la derrota ante España.

El "Me gusta" de Zoe Saldaña que se volvió viral

La polémica comenzó luego de que varias celebridades internacionales realizaran publicaciones sobre la final del Mundial 2026, algunas de ellas con críticas hacia los argentinos.

La actriz Zoe Saldaña tuvo un gesto con Argentina en medio de la polémica por las acusaciones de racismo

En ese contexto, usuarios de X difundieron una captura en la que se observa que Zoe Saldaña habría marcado con un "Me gusta" una publicación que buscaba contextualizar y cuestionar la campaña de críticas dirigida contra Argentina.

El mensaje fue rápidamente compartido por cientos de usuarios argentinos, quienes interpretaron el gesto como una muestra de respaldo de la actriz.

Entre las publicaciones más difundidas figuró la de una usuaria que escribió:

"Zoe Saldaña le dio like a una publicación donde defienden y explican los verdaderos motivos de la campaña de odio contra Argentina".

La captura comenzó a circular ampliamente y convirtió a la actriz en tendencia durante varias horas.

La reacción de los usuarios argentinos

El supuesto respaldo de Saldaña fue recibido con entusiasmo por numerosos usuarios en redes sociales, que destacaron la actitud de la actriz en medio del clima de tensión generado tras la final del Mundial.

No obstante, hasta el momento, Zoe Saldaña no realizó declaraciones públicas sobre la polémica, por lo que el episodio se limita a la repercusión que tuvo ese "Me gusta" viralizado por los usuarios.

La controversia tras la final del Mundial 2026

Después de la consagración de España, distintas figuras del espectáculo quedaron involucradas en debates en redes sociales por publicaciones relacionadas con la Selección Argentina.

Entre ellas se encuentran el actor Samuel L. Jackson, cuyas declaraciones generaron fuertes reacciones; la cantante Rosalía, cuestionada por compartir un video de Mía Khalifa celebrando la derrota argentina; y el actor Pedro Pascal, luego de que usuarios señalaran que había dado "Me gusta" a una publicación que también generó controversia.

En contraste, el gesto atribuido a Zoe Saldaña fue interpretado por muchos usuarios como una señal de apoyo hacia Argentina.

El antecedente de Zoe Saldaña que sorprendió a los argentinos

El vínculo de la actriz con el público argentino ya había generado repercusión anteriormente.

Durante la ceremonia de los Premios Oscar 2025, cuando recibió el galardón a Mejor Actriz de Reparto por Emilia Pérez, mencionó a su abuela, cuyo nombre era Dolores Argentina Cesse.

La referencia provocó una confusión viral en redes sociales, donde muchos creyeron que la actriz tenía raíces argentinas. Sin embargo, posteriormente se aclaró que se trataba del nombre completo de su abuela materna, de origen dominicano.

Ahora, un nuevo episodio volvió a colocar a Zoe Saldaña en el centro de la conversación entre los usuarios argentinos, esta vez por un gesto en redes sociales que fue interpretado como una defensa del país en medio de una de las polémicas más comentadas tras el Mundial 2026.

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