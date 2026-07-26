EspectáculosFamosos

José María Muscari confirmó que levanta "El Divorcio del Año" tras la muerte de Ernestina Pais

El director teatral anunció que la obra no continuará luego del fallecimiento de la periodista y actriz. Además, desmintió versiones sobre un supuesto retraso de Ernestina Pais el día del accidente y pidió respeto ante la tragedia.

ERNESTINA PAIS. El dolor de José María Muscari tras la muerte de la conductora.
ERNESTINA PAIS. El dolor de José María Muscari tras la muerte de la conductora.
Hace 43 Min

Resumen para apurados

  • José María Muscari anunció en TV que cancela definitivamente la obra 'El Divorcio del Año' tras la muerte de la actriz Ernestina Pais en San Isidro.
  • Pais falleció el 27 de junio al ser embestido su auto por un tren. Muscari desmintió que llegara tarde a la función y solicitó frenar versiones infundadas.
  • La cancelación definitiva concluye el proyecto por el dolor del elenco y busca preservar el recuerdo de la conductora frente a las especulaciones mediáticas.
Resumen generado con IA

José María Muscari confirmó que "El Divorcio del Año" no volverá a escena tras la muerte de Ernestina Pais. El director teatral hizo el anuncio durante su participación en La Noche de Mirtha, donde explicó que tomó la decisión por el fuerte impacto emocional que provocó el fallecimiento de la periodista y actriz.

"Siento que ya está, que hay algo que terminó", expresó Muscari al ser consultado por Mirtha Legrand sobre el futuro de la producción teatral.

Muscari explicó por qué decidió levantar la obra

Durante la entrevista, el director sostuvo que el elenco y la producción resolvieron no continuar con el espectáculo tras la pérdida de una de sus protagonistas.

"Decidimos levantarla. No va a continuar", afirmó.

Muscari también aprovechó para desmentir versiones que circularon sobre los minutos previos al accidente fatal de Ernestina Pais.

La aclaración sobre el accidente de Ernestina Pais

El productor rechazó las informaciones que aseguraban que la conductora llegaba tarde a la función cuando ocurrió el siniestro.

"No estaba llegando tarde a ningún lado, Ernestina. Estaba llegando más temprano que sus compañeros", aseguró.

Y agregó: "Cualquier persona que diga que estaba llegando tarde está inventando algo que no es. Si el accidente fue a las 19.30 y ella tenía que estar a las 20, estaba llegando temprano, no tarde".

Además, pidió evitar versiones sin sustento que desvíen la atención de lo ocurrido.

"Erradiquen cualquier pavada que saque el foco de una situación absolutamente triste, angustiante y que no tiene solución", manifestó.

Cómo murió Ernestina Pais

Ernestina Pais falleció el pasado 27 de junio como consecuencia de un accidente ferroviario ocurrido en San Isidro.

De acuerdo con la investigación judicial, la periodista sufrió un traumatismo encefalocraneano grave, además de importantes lesiones abdominales, luego de que su vehículo fuera embestido por una formación ferroviaria al cruzar un paso a nivel con la barrera baja.

La causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte. Según indicaron fuentes judiciales, hasta el momento no existen elementos para imputar al maquinista del tren, mientras continúan las pericias sobre el automóvil, un Honda City, para determinar si presentó alguna falla mecánica al momento del accidente.

Un cierre marcado por la emoción

La decisión de José María Muscari pone punto final a "El Divorcio del Año", una obra que quedó inevitablemente atravesada por la tragedia. Con sus declaraciones, el director buscó homenajear a Ernestina Pais y frenar las especulaciones que surgieron tras el accidente, al tiempo que destacó el profundo dolor que dejó su partida en el ambiente artístico.

Temas Ernestina PaisJosé María Muscari
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Dolor y desesperación”: el desgarrador mensaje del hijo de Ernestina Pais a casi un mes de su muerte

“Dolor y desesperación”: el desgarrador mensaje del hijo de Ernestina Pais a casi un mes de su muerte

Laura Esquivel felicitó a España por ganar el Mundial 2026 y en la red la destrozaron

Laura Esquivel felicitó a España por ganar el Mundial 2026 y en la red la destrozaron

Aseguran que La Joaqui y Luck Ra se separaron: los motivos de la ruptura y el gesto que llamó la atención

Aseguran que La Joaqui y Luck Ra se separaron: los motivos de la ruptura y el gesto que llamó la atención

“La llenaban la cabeza”: Raúl Lavié habló de la culpa por no haber hecho feliz a Pinky

“La llenaban la cabeza”: Raúl Lavié habló de la culpa por no haber hecho feliz a Pinky

Bon Jovi interrumpió un show por un problema de salud: No puedo seguir

Bon Jovi interrumpió un show por un problema de salud: "No puedo seguir"

Lo más popular
Jaldo, a LA GACETA: “En lo político, no claudicaré, ni retrocederé un tranco”
1

Jaldo, a LA GACETA: “En lo político, no claudicaré, ni retrocederé un tranco”

¿Por qué se celebra hoy el Día de los Abuelos en Argentina?
2

¿Por qué se celebra hoy el Día de los Abuelos en Argentina?

Tras los insultos de Milei contra Lula, Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina
3

Tras los insultos de Milei contra Lula, Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina

Se mantiene el conflicto detrás del cierre del Complejo Avellaneda
4

Se mantiene el conflicto detrás del cierre del Complejo Avellaneda

La “ley del odio” en las rutas del NOA
5

La “ley del odio” en las rutas del NOA

Ranking notas premium
Jaldo, a LA GACETA: “En lo político, no claudicaré, ni retrocederé un tranco”
1

Jaldo, a LA GACETA: “En lo político, no claudicaré, ni retrocederé un tranco”

Hablemos del racismo argentino
2

Hablemos del racismo argentino

Se mantiene el conflicto detrás del cierre del Complejo Avellaneda
3

Se mantiene el conflicto detrás del cierre del Complejo Avellaneda

La “ley del odio” en las rutas del NOA
4

La “ley del odio” en las rutas del NOA

Decreto, listos…¡ya! El PJ y LLA se lanzan a la carrera electoral
5

Decreto, listos…¡ya! El PJ y LLA se lanzan a la carrera electoral

Más Noticias
Tras los insultos de Milei contra Lula, Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina

Tras los insultos de Milei contra Lula, Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina

¿Por qué se celebra hoy el Día de los Abuelos en Argentina?

¿Por qué se celebra hoy el Día de los Abuelos en Argentina?

Lali Espósito defendió Rosalía tras las críticas por la final del Mundial: Me parece demasiado

Lali Espósito defendió Rosalía tras las críticas por la final del Mundial: "Me parece demasiado"

Así vive Moria Casán: la mansión de Parque Leloir que combina lujo, arte y espacios verdes

Así vive Moria Casán: la mansión de Parque Leloir que combina lujo, arte y espacios verdes

Horóscopo semanal: cómo afectará la Luna llena en Acuario a cada signo del zodíaco

Horóscopo semanal: cómo afectará la Luna llena en Acuario a cada signo del zodíaco

El invierno golpea con fuerza: el SMN emitió alertas roja, naranja y amarilla en seis provincias

El invierno golpea con fuerza: el SMN emitió alertas roja, naranja y amarilla en seis provincias

Jaldo, a LA GACETA: “En lo político, no claudicaré, ni retrocederé un tranco”

Jaldo, a LA GACETA: “En lo político, no claudicaré, ni retrocederé un tranco”

La “ley del odio” en las rutas del NOA

La “ley del odio” en las rutas del NOA

Comentarios