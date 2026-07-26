José María Muscari confirmó que levanta "El Divorcio del Año" tras la muerte de Ernestina Pais
El director teatral anunció que la obra no continuará luego del fallecimiento de la periodista y actriz. Además, desmintió versiones sobre un supuesto retraso de Ernestina Pais el día del accidente y pidió respeto ante la tragedia.
Resumen para apurados
- José María Muscari anunció en TV que cancela definitivamente la obra 'El Divorcio del Año' tras la muerte de la actriz Ernestina Pais en San Isidro.
- Pais falleció el 27 de junio al ser embestido su auto por un tren. Muscari desmintió que llegara tarde a la función y solicitó frenar versiones infundadas.
- La cancelación definitiva concluye el proyecto por el dolor del elenco y busca preservar el recuerdo de la conductora frente a las especulaciones mediáticas.
José María Muscari confirmó que "El Divorcio del Año" no volverá a escena tras la muerte de Ernestina Pais. El director teatral hizo el anuncio durante su participación en La Noche de Mirtha, donde explicó que tomó la decisión por el fuerte impacto emocional que provocó el fallecimiento de la periodista y actriz.
"Siento que ya está, que hay algo que terminó", expresó Muscari al ser consultado por Mirtha Legrand sobre el futuro de la producción teatral.
Muscari explicó por qué decidió levantar la obra
Durante la entrevista, el director sostuvo que el elenco y la producción resolvieron no continuar con el espectáculo tras la pérdida de una de sus protagonistas.
"Decidimos levantarla. No va a continuar", afirmó.
Muscari también aprovechó para desmentir versiones que circularon sobre los minutos previos al accidente fatal de Ernestina Pais.
La aclaración sobre el accidente de Ernestina Pais
El productor rechazó las informaciones que aseguraban que la conductora llegaba tarde a la función cuando ocurrió el siniestro.
"No estaba llegando tarde a ningún lado, Ernestina. Estaba llegando más temprano que sus compañeros", aseguró.
Y agregó: "Cualquier persona que diga que estaba llegando tarde está inventando algo que no es. Si el accidente fue a las 19.30 y ella tenía que estar a las 20, estaba llegando temprano, no tarde".
Además, pidió evitar versiones sin sustento que desvíen la atención de lo ocurrido.
"Erradiquen cualquier pavada que saque el foco de una situación absolutamente triste, angustiante y que no tiene solución", manifestó.
Cómo murió Ernestina Pais
Ernestina Pais falleció el pasado 27 de junio como consecuencia de un accidente ferroviario ocurrido en San Isidro.
De acuerdo con la investigación judicial, la periodista sufrió un traumatismo encefalocraneano grave, además de importantes lesiones abdominales, luego de que su vehículo fuera embestido por una formación ferroviaria al cruzar un paso a nivel con la barrera baja.
La causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte. Según indicaron fuentes judiciales, hasta el momento no existen elementos para imputar al maquinista del tren, mientras continúan las pericias sobre el automóvil, un Honda City, para determinar si presentó alguna falla mecánica al momento del accidente.
Un cierre marcado por la emoción
La decisión de José María Muscari pone punto final a "El Divorcio del Año", una obra que quedó inevitablemente atravesada por la tragedia. Con sus declaraciones, el director buscó homenajear a Ernestina Pais y frenar las especulaciones que surgieron tras el accidente, al tiempo que destacó el profundo dolor que dejó su partida en el ambiente artístico.