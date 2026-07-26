Murió el artista argentino Juan Carlos Distéfano: figura central del arte y la memoria en Argentina

La violencia política de la década de 1970 influyó directamente en creaciones emblemáticas como El mudo y Procedimiento. En 1977, Juan Carlos Distéfano partió hacia Barcelona luego de que el gobierno militar prohibiera una novela escrita por Griselda Gambaro. El regreso definitivo a la Argentina sucedió en 1980, momento en el cual retomó la producción desde su taller en Don Bosco. Su compromiso con la representación del dolor humano y la memoria se mantuvo firme durante toda su trayectoria posterior.