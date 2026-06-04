El tenso momento entre Mariano Martínez y Rodrigo Lussich en Intrusos: "¿Quién te crees que sos?"
El actor y el conductor de Intrusos vivieron un incómodo intercambio durante una entrevista en vivo. Lo que comenzó como una broma derivó en un fuerte ida y vuelta al aire, aunque finalmente la situación tomó un giro distendido.
Resumen para apurados
- Mariano Martínez y Rodrigo Lussich protagonizaron un tenso cruce en vivo en el programa Intrusos (América) tras un picante chiste del actor que descolocó al conductor.
- Mientras Martínez hablaba de su rol en La Jaula de la Moda, increpó a Lussich. La tensión escaló hasta que el actor reveló que el periodista le enviaba 'fueguitos' en redes.
- El cruce se convirtió en un momento viral que expone la delgada línea entre el humor y la confrontación en la TV en vivo, captando la atención de la audiencia y redes.
Mariano Martínez y Rodrigo Lussich protagonizaron un incómodo momento al aire en Intrusos (América), durante un móvil en el que el actor hablaba sobre su presente profesional y su desembarco en la conducción de La Jaula de la Moda
Mientras respondía preguntas sobre su nueva etapa laboral, Adrián Pallares quiso saber qué lo llevó a aceptar el desafío de ponerse al frente del programa. Fue entonces cuando Martínez sorprendió con una reacción que descolocó a los conductores. “Ahora los voy a atender a ustedes, ahora paso a eso. ¿Quién te creés que sos, Lussich? ¿A quién le ganaste? ¿Descubriste la pólvora?”, lanzó el actor.
Lussich no dejó pasar el comentario y respondió con firmeza. “Soy yo. A vos conduciendo, seguro que sí te gané porque lo hago hace 20 años y vos hace dos días”, retrucó. Luego, visiblemente serio, agregó: “¿Estás enojado? Porque vamos a andar mal...”, sin tener claro si Martínez hablaba en tono de broma o en serio.
Lejos de bajar la tensión, el actor insistió con su postura. “No sé lo que dijiste, sinceramente. Te estoy cargando... ¿No te bancás un chiste? ¿Qué te pasa?”, respondió. La réplica del conductor no tardó en llegar: “A vos te pregunto si te bancás un chiste, porque parece que no”.
Tenso momento en vivo
El intercambio continuó algunos minutos más. “Te estoy cargando. ¿Me estás jodiendo que te lo tomaste en serio?”, retrucó Martínez. Ante eso, Lussich explicó: “Si me hablás así... no te conozco para saber si me hablás en serio o no”.
Por último, la tensión se disipó y el clima cambió por completo cuando Mariano Martínez reveló un detalle que generó risas en el estudio: aseguró que Rodrigo le había reaccionado con “fueguitos” a algunas de sus historias de Instagram en las que se muestra entrenando.
La inesperada confesión descomprimió la situación y convirtió el cruce en uno de los momentos más comentados de la entrevista.