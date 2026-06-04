El tenso momento entre Mariano Martínez y Rodrigo Lussich en Intrusos: "¿Quién te crees que sos?"

Mientras respondía preguntas sobre su nueva etapa laboral, Adrián Pallares quiso saber qué lo llevó a aceptar el desafío de ponerse al frente del programa. Fue entonces cuando Martínez sorprendió con una reacción que descolocó a los conductores. “Ahora los voy a atender a ustedes, ahora paso a eso. ¿Quién te creés que sos, Lussich? ¿A quién le ganaste? ¿Descubriste la pólvora?”, lanzó el actor.