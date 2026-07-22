La decisión que tomó Rosalía tras la polémica en Argentina por la final del Mundial

Qué publicaciones eliminó Rosalía

La controversia había comenzado después de la final del Mundial, en un clima de fuerte rivalidad entre hinchas argentinos y españoles. En ese contexto, Rosalía compartió en TikTok un video publicado por Mía Khalifa, donde la ex actriz de cine para adultos celebraba el triunfo de España mientras sonaba "La Perla", una de las canciones incluidas en el álbum Lux.