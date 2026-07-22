Mundial 2026

La decisión que tomó Rosalía tras la polémica en Argentina por la final del Mundial

La cantante español volvió a ser tendencia luego de borrar el video de TikTok y la historia de Instagram que habían sido cuestionados por miles de usuarios argentinos tras la final del Mundial 2026.

Rosalía sorprendió con una decisión luego del escándalo por la final del Mundial
Rosalía sorprendió con una decisión luego del escándalo por la final del Mundial
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La cantante Rosalía borró publicaciones en redes tras recibir críticas de hinchas argentinos por celebrar la victoria de España sobre Argentina en el Mundial 2026.
  • La polémica surgió cuando la artista reposteó un video con mensajes considerados despectivos hacia el país y posó con la bandera española tras la final del torneo.
  • Aunque mantiene silencio, la movida busca atenuar el rechazo del público argentino a días de su show en Buenos Aires, donde algunos fanes amenazaron con vender entradas.
Resumen generado con IA

La cantante española Rosalía volvió a quedar en el centro de la conversación en las redes sociales luego de tomar una decisión que no pasó inadvertida: eliminó las publicaciones que habían sido cuestionadas por miles de usuarios argentinos tras la final del Mundial 2026, en la que España se consagró campeona frente a la Selección Argentina.

Qué compartió Rosalía tras la final del Mundial y por qué miles de argentinos la cuestionan

Qué compartió Rosalía tras la final del Mundial y por qué miles de argentinos la cuestionan

Aunque la artista no realizó declaraciones públicas sobre el tema, la desaparición de esos contenidos reavivó el debate en las plataformas digitales y volvió a instalar su nombre entre las principales tendencias.

Qué publicaciones eliminó Rosalía

La controversia había comenzado después de la final del Mundial, en un clima de fuerte rivalidad entre hinchas argentinos y españoles. En ese contexto, Rosalía compartió en TikTok un video publicado por Mía Khalifa, donde la ex actriz de cine para adultos celebraba el triunfo de España mientras sonaba "La Perla", una de las canciones incluidas en el álbum Lux.

La publicación estaba acompañada por la frase: "Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas", un mensaje que numerosos usuarios interpretaron como una referencia despectiva hacia la Argentina.

Además, la cantante también había publicado una historia en Instagram en la que aparecía envuelta con una bandera de España, otro gesto que fue ampliamente comentado por sus seguidores argentinos, especialmente porque ocurrió pocos días antes de su presentación en Buenos Aires.

La decisión que tomó la cantante tras las críticas

Con el correr de las horas y luego de la ola de cuestionamientos en redes sociales, los usuarios advirtieron que tanto el reposteo en TikTok como la historia de Instagram ya no estaban disponibles en los perfiles de Rosalía.

La eliminación del contenido fue interpretada por muchos como una reacción a la repercusión que generó la polémica, aunque la artista no confirmó los motivos de esa decisión ni emitió un comunicado al respecto.

Las críticas habían crecido especialmente en X, donde numerosos usuarios la acusaron de haber tenido una actitud contradictoria con el afecto que en distintas oportunidades manifestó hacia el público argentino.

Rosalía mantiene silencio sobre la polémica

Pese a la repercusión que alcanzó el episodio, Rosalía no hizo referencias públicas al tema y mantiene silencio sobre lo ocurrido. Mientras tanto, la eliminación de las publicaciones volvió a impulsar el debate entre sus seguidores y mantuvo a la artista entre las principales tendencias en Argentina, a pocos días de su esperado show en el país.

Temas Mundial 2026 Selección Argentina de fútbolRosalía
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué dice la letra de La Perla, la canción de Rosalía que desató una fuerte polémica en Argentina tras la final del Mundial

Qué dice la letra de "La Perla", la canción de Rosalía que desató una fuerte polémica en Argentina tras la final del Mundial

Qué compartió Rosalía tras la final del Mundial y por qué miles de argentinos la cuestionan

Qué compartió Rosalía tras la final del Mundial y por qué miles de argentinos la cuestionan

La actriz Zoe Saldaña tuvo un gesto con Argentina en medio de la polémica por las acusaciones de racismo

La actriz Zoe Saldaña tuvo un gesto con Argentina en medio de la polémica por las acusaciones de racismo

Furia contra Rosalía en Argentina: fans venden sus entradas tras una polémica publicación sobre la final del Mundial 2026

Furia contra Rosalía en Argentina: fans venden sus entradas tras una polémica publicación sobre la final del Mundial 2026

“Dolor y desesperación”: el desgarrador mensaje del hijo de Ernestina Pais a casi un mes de su muerte

“Dolor y desesperación”: el desgarrador mensaje del hijo de Ernestina Pais a casi un mes de su muerte

Más visto en Mundial 2026
Qué compartió Rosalía tras la final del Mundial y por qué miles de argentinos la cuestionan
1

Qué compartió Rosalía tras la final del Mundial y por qué miles de argentinos la cuestionan

Qué dice la letra de La Perla, la canción de Rosalía que desató una fuerte polémica en Argentina tras la final del Mundial
2

Qué dice la letra de "La Perla", la canción de Rosalía que desató una fuerte polémica en Argentina tras la final del Mundial

El Mundial de las apuestas: publicidad récord y más consultas por juego compulsivo
3

El Mundial de las apuestas: publicidad récord y más consultas por juego compulsivo

La decisión que tomó Rosalía tras la polémica en Argentina por la final del Mundial
4

La decisión que tomó Rosalía tras la polémica en Argentina por la final del Mundial

La FIFA confirmó la sanción para Leandro Paredes tras los incidentes en la final del Mundial
5

La FIFA confirmó la sanción para Leandro Paredes tras los incidentes en la final del Mundial

¿Por qué Messi volvió a Rosario horas después que la Selección aterrizó en Ezeiza?
6

¿Por qué Messi volvió a Rosario horas después que la Selección aterrizó en Ezeiza?

Más Noticias
Horóscopo chino: los cuatro signos que deberán hacer una pausa antes de terminar julio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que deberán hacer una pausa antes de terminar julio, según Ludovica Squirru

Qué compartió Rosalía tras la final del Mundial y por qué miles de argentinos la cuestionan

Qué compartió Rosalía tras la final del Mundial y por qué miles de argentinos la cuestionan

Frío extremo, nevadas y tormentas: el mapa de las alertas que emitió el SMN para este 22 de julio

Frío extremo, nevadas y tormentas: el mapa de las alertas que emitió el SMN para este 22 de julio

El testimonio de Alfredo Toscano sobre la ludopatía de su hijo: Debía la cuota del colegio de mi nieta

El testimonio de Alfredo Toscano sobre la ludopatía de su hijo: "Debía la cuota del colegio de mi nieta"

Murió Héctor Pertot, el histórico Gancho de América que marcó una época en el básquet tucumano

Murió Héctor Pertot, el histórico "Gancho de América" que marcó una época en el básquet tucumano

Horóscopo semanal del 19 al 26 de julio: qué les espera a los signos en el amor, el dinero y la salud

Horóscopo semanal del 19 al 26 de julio: qué les espera a los signos en el amor, el dinero y la salud

Correr no fue escapar, fue volver a mí: el libro de un tucumano que sobrevivió a un asesinato, un coma y un cáncer

"Correr no fue escapar, fue volver a mí": el libro de un tucumano que sobrevivió a un asesinato, un coma y un cáncer

Quién era Joaquín Cabrales, el joven empresario que murió a los 32 años y formaba parte de la histórica familia del café

Quién era Joaquín Cabrales, el joven empresario que murió a los 32 años y formaba parte de la histórica familia del café

Comentarios