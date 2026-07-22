La decisión que tomó Rosalía tras la polémica en Argentina por la final del Mundial

Resumen para apurados
- La cantante Rosalía borró publicaciones en redes tras recibir críticas de hinchas argentinos por celebrar la victoria de España sobre Argentina en el Mundial 2026.
- La polémica surgió cuando la artista reposteó un video con mensajes considerados despectivos hacia el país y posó con la bandera española tras la final del torneo.
- Aunque mantiene silencio, la movida busca atenuar el rechazo del público argentino a días de su show en Buenos Aires, donde algunos fanes amenazaron con vender entradas.
La cantante española Rosalía volvió a quedar en el centro de la conversación en las redes sociales luego de tomar una decisión que no pasó inadvertida: eliminó las publicaciones que habían sido cuestionadas por miles de usuarios argentinos tras la final del Mundial 2026, en la que España se consagró campeona frente a la Selección Argentina.
Aunque la artista no realizó declaraciones públicas sobre el tema, la desaparición de esos contenidos reavivó el debate en las plataformas digitales y volvió a instalar su nombre entre las principales tendencias.
Qué publicaciones eliminó Rosalía
La controversia había comenzado después de la final del Mundial, en un clima de fuerte rivalidad entre hinchas argentinos y españoles. En ese contexto, Rosalía compartió en TikTok un video publicado por Mía Khalifa, donde la ex actriz de cine para adultos celebraba el triunfo de España mientras sonaba "La Perla", una de las canciones incluidas en el álbum Lux.
La publicación estaba acompañada por la frase: "Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas", un mensaje que numerosos usuarios interpretaron como una referencia despectiva hacia la Argentina.
Además, la cantante también había publicado una historia en Instagram en la que aparecía envuelta con una bandera de España, otro gesto que fue ampliamente comentado por sus seguidores argentinos, especialmente porque ocurrió pocos días antes de su presentación en Buenos Aires.
La decisión que tomó la cantante tras las críticas
Con el correr de las horas y luego de la ola de cuestionamientos en redes sociales, los usuarios advirtieron que tanto el reposteo en TikTok como la historia de Instagram ya no estaban disponibles en los perfiles de Rosalía.
La eliminación del contenido fue interpretada por muchos como una reacción a la repercusión que generó la polémica, aunque la artista no confirmó los motivos de esa decisión ni emitió un comunicado al respecto.
Las críticas habían crecido especialmente en X, donde numerosos usuarios la acusaron de haber tenido una actitud contradictoria con el afecto que en distintas oportunidades manifestó hacia el público argentino.
Rosalía mantiene silencio sobre la polémica
Pese a la repercusión que alcanzó el episodio, Rosalía no hizo referencias públicas al tema y mantiene silencio sobre lo ocurrido. Mientras tanto, la eliminación de las publicaciones volvió a impulsar el debate entre sus seguidores y mantuvo a la artista entre las principales tendencias en Argentina, a pocos días de su esperado show en el país.