Buscan que el complejo Deportivo Nicolás Avellaneda se provincialice

Motivos del cierre

Hasta la década de 1990, Ferrocarriles Argentinos concentraba la operación del sistema ferroviario y la administración de sus bienes. Con las privatizaciones y concesiones, numerosos terrenos, estaciones, galpones y playas de maniobras permanecieron bajo la órbita estatal al haber quedado sin uso ferroviario. En 1996 se creó el Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (Enabief), encargado de administrar, conservar, transferir o vender esos inmuebles. Cuatro años más tarde, surgió el Organismo Nacional de Administración de Bienes (Onabe), que absorbió las funciones del Enabief. La reorganización continuó en 2008 con la creación de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (Adifse) y de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse), para reorganizar el sistema ferroviario. En 2012 se creó la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que remplazó al Onabe y asumió la administración de los bienes muebles e inmuebles del Estado nacional. El esquema volvió a modificarse en 2015 con la creación de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, organismo encargado de articular el funcionamiento de Adifse, Sofse y Belgrano Cargas y Logística SA. Luego, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 (2023) y la Ley Bases (2024) impulsaron una nueva etapa de reorganización que incluyó la privatización de Belgrano Cargas y Logística SA y de Sofse. El año pasado se autorizó el procedimiento para la privatización total de Belgrano Cargas. Ese recorrido administrativo explica por qué el predio donde funciona el complejo continúa bajo la órbita del Estado nacional y forma parte de los bienes ferroviarios administrados por Belgrano Cargas. El conflicto tomó estado público tras conocerse que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ordenó el desalojo del predio.