Furia contra Rosalía en Argentina: fans venden sus entradas tras una polémica publicación sobre la final del Mundial 2026

Rosalía quedó envuelta en una fuerte polémica en Argentina a pocos días de sus recitales en el Movistar Arena. La cantante española compartió en sus redes sociales un video de la influencer Mía Khalifa que hacía referencia a la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España, una publicación que desató una ola de críticas entre sus seguidores argentinos.