Furia contra Rosalía en Argentina: fans venden sus entradas tras una polémica publicación sobre la final del Mundial 2026
La cantante española quedó en el centro de la controversia luego de compartir un video de Mía Khalifa que celebraba la derrota de la Selección Argentina. En redes sociales, algunos seguidores anunciaron que no asistirán a sus recitales en el Movistar Arena y comenzaron a revender sus entradas.
Resumen para apurados
- Fans argentinos revenden entradas para los shows de Rosalía de agosto en Buenos Aires, indignados porque la cantante compartió un video mofándose de la Selección.
- La controversia surgió cuando la artista republicó un contenido de Mía Khalifa celebrando la derrota argentina ante España en la final del Mundial 2026 con su música de fondo.
- El rechazo en redes sociales amenaza la convocatoria de sus cuatro fechas en el Movistar Arena y podría perjudicar la relación de la cantante española con el público local.
Rosalía quedó envuelta en una fuerte polémica en Argentina a pocos días de sus recitales en el Movistar Arena. La cantante española compartió en sus redes sociales un video de la influencer Mía Khalifa que hacía referencia a la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España, una publicación que desató una ola de críticas entre sus seguidores argentinos.
La artista, que ofrecerá cuatro shows en Buenos Aires los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, fue tendencia en X luego de republicar un video en el que Khalifa celebraba el triunfo español con una canción de Rosalía de fondo.
Qué compartió Rosalía y por qué generó indignación
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@miakhalifa ♬ La Perla - ROSALÍA & Yahritza Y Su Esencia
El video original fue publicado por Mía Khalifa tras la consagración de España en la final del Mundial. En las imágenes, la influencer aparece bailando mientras suena "La Perla", una canción de Rosalía, acompañada por el mensaje:
"Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas", junto a banderas de España.
La publicación fue interpretada por muchos usuarios como una burla hacia la Selección Argentina y sus futbolistas. El malestar aumentó cuando Rosalía decidió compartir ese contenido en sus propias redes.
Además, la cantante también había celebrado el título español con imágenes donde aparece envuelta en la bandera de su país.
Fans argentinos cuestionaron a Rosalía
Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Cientos de usuarios le recordaron el cariño que siempre recibió en Argentina y cuestionaron que difundiera una publicación considerada ofensiva.
Entre los comentarios más repetidos aparecieron mensajes como:
"Festejar que gane tu país está perfecto, pero compartir un video insultando a los argentinos es otra cosa".
"Después no vengas a promocionar discos en Argentina".
"Más respeto para el público que pagó cientos de miles de pesos para verte".
La discusión convirtió a Rosalía en uno de los temas más comentados de X durante la jornada.
Comenzaron a vender entradas para los recitales
La controversia también tuvo repercusiones entre quienes ya habían comprado entradas para sus conciertos.
En las redes sociales empezaron a aparecer publicaciones de usuarios que ofrecían sus tickets para los shows del Movistar Arena, asegurando que ya no querían asistir después de la publicación de la artista.
Uno de los mensajes más difundidos decía:
"Vendo cuatro entradas para Rosalía para el 2 y el 6 de agosto, al mismo precio que las compré. No me gustó para nada que Rosalía se burle de Argentina".
Otros usuarios incluso pidieron que los conciertos quedaran vacíos como forma de rechazo a la cantante.
Mía Khalifa también fue noticia por una apuesta millonaria
La polémica se sumó a otra publicación viral de Mía Khalifa relacionada con la final del Mundial 2026.
La influencer mostró que había apostado un millón de dólares a favor de la victoria de España desde el MetLife Stadium, en Estados Unidos.
Tras el triunfo del seleccionado español, reveló que obtuvo una ganancia cercana a 650.000 dólares, compartiendo el resultado en sus redes sociales junto al mensaje:
"¿No habrá sido muy irresponsable esto? Sí".