Nació entre palos y bochas, y hoy sueña con llegar a Los Leones

En la familia Dulor, el hockey nunca fue solamente un deporte. Su papá y su mamá jugaron, el club se convirtió en una segunda casa y Bautista Dulor prácticamente creció con un stick en las manos. Hoy, ese recorrido que comenzó mucho antes de que pudiera imaginar un seleccionado nacional le regala una nueva recompensa: fue convocado por segunda vez a una Concentración Nacional Sub 16, un paso más hacia el sueño que mantiene intacto desde chico, vestir algún día la camiseta de Los Leones.