Nació entre palos y bochas, y hoy sueña con llegar a Los Leones
Bautista Dulor, jugador de San Martín, fue convocado por segunda vez a una Concentración Nacional Sub 16. Del 3 al 6 de agosto entrenará en Bahía Blanca junto al también tucumano Ignacio Fernández, en un nuevo paso dentro de su camino hacia la Selección.
Resumen para apurados
- Bautista Dulor, de San Martín, fue convocado a la Concentración Nacional Sub 16 de hockey del 3 al 6 de agosto en Bahía Blanca para avanzar en el Plan de Desarrollo de Talentos.
- Criado en una familia vinculada al hockey y formado por su padre, el tucumano suma su segunda citación nacional mientras combina el esfuerzo deportivo con sus estudios secundarios.
- Esta convocatoria afianza su camino hacia la selección mayor, Los Leones, posicionando al joven tucumano como una de las promesas en el desarrollo del hockey argentino.
En la familia Dulor, el hockey nunca fue solamente un deporte. Su papá y su mamá jugaron, el club se convirtió en una segunda casa y Bautista Dulor prácticamente creció con un stick en las manos. Hoy, ese recorrido que comenzó mucho antes de que pudiera imaginar un seleccionado nacional le regala una nueva recompensa: fue convocado por segunda vez a una Concentración Nacional Sub 16, un paso más hacia el sueño que mantiene intacto desde chico, vestir algún día la camiseta de Los Leones.
El jugador de San Martín integrará la concentración que se realizará del 3 al 6 de agosto en el Club Universitario de Bahía Blanca, en el marco del Plan Nacional de Detección y Desarrollo de Talentos. La actividad estará encabezada por Ezequiel “Zeke” Paulón y también contará con la presencia del tucumano Ignacio Fernández.
Durante esos cuatro días, los jugadores participarán de entrenamientos, partidos amistosos frente a los seleccionados Sub 16 y Sub 19 de Bahía Blanca y distintas charlas técnicas. Para Dulor, sin embargo, la convocatoria tiene un significado que va mucho más allá de lo estrictamente deportivo.
“Tengo la suerte de estar en estas convocatorias, que es mi segunda, y siento que es parte de algo más grande. Mi sueño siempre fue jugar en la Selección y poder dar estos primeros pasos me pone muy feliz”, aseguró.
Su vínculo con el hockey comenzó en el seno familiar. No hubo una decisión repentina ni una elección aislada. Fue, más bien, una continuidad natural de lo que veía todos los días.
“Mi papá y mi mamá siempre jugaron en el club. Desde que tengo memoria estuve ahí. Jamás se me cruzó por la cabeza dejar de jugar”, recordó.
Esa relación con el deporte también lo ayudó a atravesar los momentos difíciles. En lugar de alejarlo, las frustraciones terminaron empujándolo hacia adelante.
“Cuando tenés momentos complicados, a mí me impulsan a seguir, a mejorar y a superarme”, explicó.
Apenas recibió la noticia, la primera reacción fue compartirla con sus padres. “Ni bien me enteré, se lo conté a mi mamá y a mi papá. Me felicitaron y se alegraron muchísimo por mí”, contó.
Bautista sabe que detrás de cada convocatoria también hay un esfuerzo familiar que muchas veces no se ve. Viajes, traslados, entrenamientos y torneos forman parte de una rutina que nunca recorre solo. “Siempre están para llevarnos y traernos de los entrenamientos, del gimnasio y de los torneos. Siempre los ves afuera de la cancha, acompañándonos y alentándonos. Saber que están ahí me pone muy contento”, destacó.
Uno de los recuerdos que más guarda ocurrió durante un torneo Sub 16 disputado en Córdoba. Allí compartió cancha con su hermano Luca y, desde afuera, toda la familia acompañó ese momento.
“Mi abuelo fue a vernos. También estuvo mi familia. Verlos a todos juntos alentándonos a los dos fue uno de los recuerdos más lindos que tengo”, confesó.
En ese recorrido aparece además una figura determinante: su papá, quien fue su entrenador en el club y también en algunos seleccionados.
“Desde que tengo memoria fue mi entrenador. Siempre está para felicitarme cuando las cosas salen bien y para corregirme cuando salen mal. Él me formó como jugador y se lo agradezco mucho”, afirmó.
El crecimiento también exige renuncias. Bautista admite que sostener el deporte y el colegio no siempre es sencillo.
“Tenés que sacrificar muchas cosas. A veces no podés juntarte con tus amigos o tenés que estudiar cuando volvés de entrenar. Trato de llevar las materias al día porque el colegio también hay que terminarlo”, explicó.
Ahora, en Bahía Blanca, buscará volver a mostrarse tal como es.
“Siempre intento dar lo mejor de mí. Juego como si estuviera con mis amigos o en mi club, porque es cuando más disfruto. Quiero ser el jugador que soy y hacer las cosas bien para que me sigan teniendo en cuenta”, sostuvo.
La convocatoria no garantiza su llegada a Los Leones, pero sí confirma que el camino está abierto. Bautista Dulor todavía tiene mucho por recorrer, aunque cada entrenamiento, cada sacrificio y cada llamado lo acercan un poco más a ese sueño que nació en familia y que hoy empieza a tomar forma.