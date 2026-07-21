Villarruel y Bullrich buscan bajar la tensión en el Senado tras una semana de fuertes internas

Según publicó Infobae, tras el encuentro desde uno de los sectores señalaron que la conversación transcurrió en buenos términos y que el objetivo fue comenzar a desactivar un clima de tensión que ya se había extendido a todo el interbloque que conduce Bullrich. La situación también reflejó una pérdida de la influencia política que la dirigente había consolidado en el Senado desde diciembre pasado.