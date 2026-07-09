Otro gobernador rechaza la suspensión de las PASO y complica al Gobierno

Resumen para apurados
- El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, rechazó este jueves la eliminación de las PASO impulsada por el Gobierno nacional, defendiéndolas como una herramienta electoral valiosa.
- La postura del mandatario radical surge tras reuniones partidarias y coincide con una mejora en el diálogo entre las provincias y la gestión de Javier Milei tras el Pacto de Mayo.
- Este rechazo complica la estrategia del oficialismo en el Congreso, donde necesitará consensuar con gobernadores y legisladores para definir el futuro del sistema electoral.
El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, se manifestó este jueves en contra de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), como impulsa el Gobierno nacional.
En declaraciones a Radio Rivadavia, el mandatario provincial sostuvo que dentro de la Unión Cívica Radical (UCR) existe consenso sobre la importancia del mecanismo, aunque reconoció que todavía no hay una definición definitiva.
"Hemos hablado bastante de ese tema, pero obviamente no hay una definición. Dependerá del Congreso. Me parece que demanda hablar más entre los gobernadores y también con los legisladores para tener una definición clara. Pensaría que podríamos suspender otra vez, como ya ocurrió, pero no eliminarla", afirmó.
Sadir consideró que las PASO "son una buena herramienta" y recordó que el tema fue analizado en distintas reuniones entre gobernadores radicales.
Destacó un mayor diálogo con la Casa Rosada
En el marco de los festejos por el 210° aniversario de la Independencia, el gobernador también se refirió a la relación con el Gobierno de Javier Milei y aseguró que la administración nacional muestra "una posición más dialoguista que antes".
En ese sentido, valoró la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete y consideró que contribuirá a fortalecer la comunicación entre la Casa Rosada y las provincias.
"Está bien que haya más diálogo porque es lo que necesitamos", sostuvo.
Qué dijo sobre Milei y el acto en Tucumán
Consultado sobre su participación en la vigilia del 9 de Julio en la Casa Histórica de Tucumán, Sadir aclaró que no mantuvo una reunión privada con el Presidente.
"No hubo una charla a solas. Hicimos la foto después de cantar el himno, saludó a todos y se fue", explicó.
Sobre el discurso de Milei, señaló que el mandatario realizó "una breve reseña" de los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo y aprovechó la ocasión para agradecer el respaldo de los gobernadores a distintos proyectos impulsados por el Ejecutivo.
Respaldo a la reforma laboral
Entre las iniciativas del Gobierno que apoyó, Sadir destacó la Ley de Modernización Laboral, impulsada por La Libertad Avanza.
Según explicó, las modificaciones "favorecen las inversiones" y permiten actualizar el marco normativo laboral, aunque evitó pronunciarse sobre el resto de las reformas que el Ejecutivo buscará impulsar en el Congreso durante los próximos meses.