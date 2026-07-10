Patricia Bullrich marcó distancia sobre las "colectoras", pero ratificó su ofensiva contra las PASO

En medio del debate por la reconfiguración del sistema electoral, Patricia Bullrich volvió a poner bajo la lupa la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Sin embargo, su postura frente a las alternativas que baraja la Casa Rosada no es de apoyo total. La senadora expresó sus reparos ante la posible implementación de las "colectoras", una herramienta que el Ejecutivo analiza para blindar acuerdos con las provincias.