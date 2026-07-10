Patricia Bullrich marcó distancia sobre las "colectoras", pero ratificó su ofensiva contra las PASO

Resumen para apurados
- La senadora Patricia Bullrich ratificó hoy en Argentina su ofensiva para eliminar las PASO por el desgaste que causan, aunque marcó distancia sobre el uso de colectoras.
- El debate surge mientras el Gobierno de Milei negocia con gobernadores aplicar las colectoras como alternativa para dirimir internas sin necesidad de las primarias abiertas.
- La reforma busca asegurar la gobernabilidad y redefinir las alianzas en el Congreso, donde el oficialismo necesita consensos clave para cambiar las reglas electorales.
En medio del debate por la reconfiguración del sistema electoral, Patricia Bullrich volvió a poner bajo la lupa la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Sin embargo, su postura frente a las alternativas que baraja la Casa Rosada no es de apoyo total. La senadora expresó sus reparos ante la posible implementación de las "colectoras", una herramienta que el Ejecutivo analiza para blindar acuerdos con las provincias.
Una alternativa cuestionada para resolver internas
“No me gusta, pero no encontramos un sistema mejor”, afirmó. Con estas palabras, la senadora dejó en claro que, si bien el mecanismo no es de su agrado, podría ser el mal menor en una transición hacia un esquema sin primarias.
Según la dirigente, la clave reside en encontrar un método que permita dirimir las candidaturas partidarias sin los costos políticos y temporales que implican las PASO. Según su visión, permitir una sola colectora funcionaría como un paliativo para “resolver en parte lo que hoy se resuelve en las primarias”, permitiendo que diversas facciones compitan bajo un mismo paraguas presidencial sin dilatar los tiempos de gestión.
El ajedrez político con los gobernadores
La eliminación de las PASO es uno de los objetivos prioritarios de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso. Mientras el partido de Javier Milei busca consolidar la figura del Presidente de cara a una eventual reelección, sus socios estratégicos -el PRO, la UCR y diversos gobernadores aliados- exigen garantías para no perder peso territorial ni representatividad.
Las colectoras surgen como la "moneda de cambio" que ofrece un sector del oficialismo para convencer a los mandatarios provinciales. Este sistema les permitiría mantener sus estructuras locales y competir internamente sin necesidad de someterse a una elección abierta previa, una condición que los gobernadores consideran vital para preservar sus espacios de poder frente al avance del partido de gobierno.
El impacto del cambio en el sistema electoral
El argumento central de Bullrich para insistir en la derogación de las PASO es la eficiencia de la gobernabilidad. La senadora sostuvo que el actual sistema de primarias “acorta mucho el tiempo de gobierno”, generando un desgaste innecesario en la administración pública.
En términos técnicos, el sistema de listas colectoras permitiría que múltiples boletas de legisladores o autoridades locales sumen votos para un mismo candidato a la presidencia. De este modo, se habilitaría una competencia interna de facto el mismo día de la elección general.
Aunque para Bullrich esta no es la solución ideal, el oficialismo la mantiene sobre la mesa como la única vía posible para conseguir el consenso legislativo necesario y poner fin definitivo a las primarias obligatorias.