Raúl Jalil rompe filas con el peronismo y respalda el plan de Milei para eliminar las PASO

El factor económico: minería, RIGI y sintonía institucional

La relación de Jalil con la Casa Rosada no se limita a lo electoral, sino que tiene un fuerte anclaje en la economía minera de su provincia. El gobernador fue uno de los principales defensores del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las piezas clave de la Ley Bases. “El RIGI aceleró las inversiones mineras. Catamarca se vio beneficiada”, aseguró al justificar su pragmatismo en los resultados tangibles para el desarrollo local.