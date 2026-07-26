Ítaca o el arte de volver

Aquiles encarna el fulgor de la gloria; Odiseo, la obstinación de la duración. No es el más fuerte, sino el más versátil. Homero lo llama *polytropos*: el hombre de muchos giros, de muchos recursos, acaso también de muchas identidades. Su inteligencia le permite sobrevivir allí donde la fuerza sería inútil. Sabe mentir, disimular, esperar. Comprende que, a veces, para conservar el nombre es necesario ocultarlo.