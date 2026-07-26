La Odisea según Nolan

Con 2.800 años de vida, “La Odisea” ha sido ya vastamente analizada. De lo mucho que sobre ella se ha escrito, resultan particularmente trascendentes las interpretaciones referidas a que cada una de las dificultades que enfrenta Ulises (Odiseo, para los griegos), son, en realidad, metáforas de las pruebas a las que debe enfrentarse el hombre. Entonces, no son monstruos ni deidades los que encuentra en su camino, sino que son instancias que se deben superar. Desde esa perspectiva, las licencias (en general, son más bien omisiones) del largometraje no resultan detalles menores. Lo que falta no se extraña por una cuestión de ortodoxia por el clasicismo. A estas alturas, nadie espera que un texto de casi tres milenios sea llevado al pie de la letra al celuloide. Pero lo que “falta” en la adaptación contemporánea, por momentos, sabotea la comprensión de lo que le ocurre al héroe.