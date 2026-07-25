Millonarios de Reino Unido piden que les suban los impuestos

Burnham, días antes de asumir como primer ministro, no descartó la posibilidad de impulsar un impuesto a la riqueza. Lo dijo ante una consulta del propio Lineker -ex presentador mejor pago de la cadena pública británica BBC, con un patrimonio estimado en 30 millones de libras- y llegó a sugerir que -en algún momento- podría tener que “pedir un poco más” de impuestos a los que más tienen.