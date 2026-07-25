Millonarios de Reino Unido piden que les suban los impuestos

LONDRES, Reino Unido.- Un grupo de 120 millonarios británicos, entre ellos el ex futbolista Gary Lineker y el productor musical Brian Eno, le escribieron al nuevo primer ministro Andy Burnham pidiéndole que les suba los impuestos.
La carta abierta fue organizada por la ONG Patriotic Millionaires. “Nos lo podemos permitir. No hablamos de subir los impuestos a quienes se levantan y van a trabajar todos los días por su ingreso, sino a los más ricos, cuyo ingreso proviene de la riqueza que poseen”, señalaron.
La organización reclama que se imponga oficialmente un impuesto del 2% sobre los patrimonios que superen los 10 millones de libras, y sostiene que la medida impulsaría una “devolución de la riqueza y el poder desde los más ricos”.
La líder conservadora Kemi Badenoch respondió que Lineker “es más que bienvenido a pagar más impuestos, puede hacerle un cheque al Tesoro, nadie se lo está impidiendo”. El gobierno ya habilita un sistema de donaciones voluntarias para quienes deseen aportar de más al fisco, señaló.
La Secretaria en Jefe del Tesoro, Emma Reynolds, celebró la iniciativa: “Celebro que gente de buena posición económica esté diciendo que quiere pagar más. Pueden pagar más”. Aclaró, sin embargo, que cualquier cambio impositivo de fondo se anunciará cuando se difunda el próximo Presupuesto anual, porque el de 2026 ya está cerrado.
Los firmantes
Entre los firmantes figuran el guionista Richard Curtis, autor del texto para la película Notting Hill; Ian Gregg, ex director ejecutivo de la cadena de panaderías Greggs; la escritora escocesa Val McDermid y Gary Stevenson, ex operador financiero devenido activista por la igualdad.
Según una encuesta realizada por la propia organización, la mayoría de los consultados apoya pagar más impuestos.
Burnham, días antes de asumir como primer ministro, no descartó la posibilidad de impulsar un impuesto a la riqueza. Lo dijo ante una consulta del propio Lineker -ex presentador mejor pago de la cadena pública británica BBC, con un patrimonio estimado en 30 millones de libras- y llegó a sugerir que -en algún momento- podría tener que “pedir un poco más” de impuestos a los que más tienen.
Eno, por su parte, cuestionó que el sistema tributario sea “muy generoso” con los grandes patrimonios, y rechazó la idea de que una suba de impuestos vaya a provocar una fuga masiva de millonarios del país: “Esa es la historia que siempre cuentan los ricos para evitar esto, pero en realidad no se va tanta gente”.