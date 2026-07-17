Política

Protesta de Cancillería a Reino Unido por un buque de guerra

Reiteró el reclamo por la soberanía del archipiélago.

CRUCE. Cancillería aseguró que la nave cruzó aguas argentinas.
CRUCE. Cancillería aseguró que la nave cruzó aguas argentinas.
Hace 4 Hs

Inmediatamente después del triunfo mundialista ante Inglaterra, el Gobierno nacional confirmó que el pasado lunes presentó una nota formal de protesta ante la Embajada del Reino Unido con la que rechazó los movimientos por el Mar Argentino de un buque de guerra británico ilegalmente destacado en las Islas Malvinas y reiteró el reclamo por la soberanía del archipiélago.

En un comunicado, que fue difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno rechazó los movimientos del buque HMS Medway, que zarpó el pasado 4 de julio desde Malvinas con destino a Punta Arenas, Chile, para tareas de reaprovisionamiento. En su recorrido, la nave cruzó aguas bajo soberanía argentina frente a Santa Cruz y Tierra del Fuego.

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La Cancillería cuestionó que dichas maniobras “no fueron debidamente notificadas de conformidad con los acuerdos y declaraciones bilaterales vigentes”, como exige el Acuerdo de Madrid II de 1990 y su ampliación de 1991.

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“En la diplomacia, el trabajo no se grita como en los goles, pero nos mueve la misma convicción: el orgullo de ser argentinos y la defensa permanente de nuestros intereses”, escribió en su cuenta de X el canciller Pablo Quirno con una referencia al triunfo de la Selección en la semifinal de la Copa del Mundo. “Esta acción unilateral constituye una violación a los compromisos asumidos por ambos Gobiernos”, remarcó el comunicado. Y agregó: “El Gobierno argentino rechaza con firmeza esta incursión militar”.

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