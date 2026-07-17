Protesta de Cancillería a Reino Unido por un buque de guerra

“En la diplomacia, el trabajo no se grita como en los goles, pero nos mueve la misma convicción: el orgullo de ser argentinos y la defensa permanente de nuestros intereses”, escribió en su cuenta de X el canciller Pablo Quirno con una referencia al triunfo de la Selección en la semifinal de la Copa del Mundo. “Esta acción unilateral constituye una violación a los compromisos asumidos por ambos Gobiernos”, remarcó el comunicado. Y agregó: “El Gobierno argentino rechaza con firmeza esta incursión militar”.