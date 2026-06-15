El Reino Unido anunció la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años

Según detalló The Guardian, esta medida, que se espera que entre en vigencia en 2027, busca poner fin a un sistema que, en palabras del mandatario, está fallando a los niños y adolescentes. Starmer, quien originalmente se mostraba escéptico ante este tipo de prohibiciones, comunicó la decisión en una rueda de prensa en Downing Street, destacando que no está dispuesto a comprometer la seguridad ni la felicidad de los menores y que las empresas tecnológicas han fallado en mantener a los niños a salvo.