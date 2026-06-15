El Reino Unido anunció la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años

Resumen para apurados
- El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció en el Reino Unido la prohibición de redes sociales para menores de 16 años a partir de 2027 para proteger su salud mental.
- Inspirada en Australia, la medida bloqueará apps como TikTok e Instagram mediante sistemas de verificación de edad, pese al rechazo de empresas como Meta y YouTube.
- Esta regulación sienta un precedente global en control digital y prevé aplicar límites de uso nocturno y restricciones al desplazamiento infinito para jóvenes de 16 y 17 años.
El Reino Unido se une a la lista de gobiernos que decidieron prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años. Así lo confirmó el primer ministro británico, Keir Starmer, quien detalló que los jóvenes no podrán utilizar las principales plataformas de redes sociales, marcando un punto de inflexión en la regulación tecnológica del país.
Según detalló The Guardian, esta medida, que se espera que entre en vigencia en 2027, busca poner fin a un sistema que, en palabras del mandatario, está fallando a los niños y adolescentes. Starmer, quien originalmente se mostraba escéptico ante este tipo de prohibiciones, comunicó la decisión en una rueda de prensa en Downing Street, destacando que no está dispuesto a comprometer la seguridad ni la felicidad de los menores y que las empresas tecnológicas han fallado en mantener a los niños a salvo.
Como en otros países, los motivos detrás de esta decisión gubernamental se centran principalmente en la protección infantil y la preservación de la salud mental. Starmer argumentó que las redes sociales están haciendo infelices a los niños, facilitando que los acosadores los hostiguen y abusen de ellos, y perjudicando severamente su bienestar psicológico.
Starmer defendió además que esta restricción no significa estar en contra de la tecnología o la inteligencia artificial, sino que es una elección fundamental del gobierno para priorizar a las familias frente a un status quo que no funciona. Para el mandatario, las leyes son una expresión de los valores de la sociedad que ayudan a moldear el contrato social y a cambiar las expectativas de las futuras generaciones.
La medida busca superar el modelo Australiano
El modelo británico fue influenciado por las políticas pioneras implementadas recientemente en el extranjero, ganándose el apodo de plan “Australia plus”, ya que Australia se convirtió en el primer país del mundo en implementar una prohibición nacional de redes sociales para menores de 16 años a finales de 2025.
El gobierno británico observó la experiencia australiana, donde se reportó que una proporción sustancial de adolescentes logró eludir los sistemas de verificación o mantener sus cuentas. Sin embargo, Starmer desestimó las críticas sobre las posibles formas de evadir la prohibición, argumentando que el hecho de que un menor consiga saltarse la ley no significa que se deban abandonar los controles, trazando un paralelismo con las restricciones a la venta de alcohol a menores.
La secretaria de Cultura, Lisa Nandy, reconoció que, aunque la prohibición no es una solución mágica, Australia demostró que este tipo de medidas tienen un papel significativo en la protección de los jóvenes que aún no están emocionalmente preparados para el entorno digital.
A qué redes sociales afecta y cómo será el procedimiento
El marco de la prohibición captura a todas las grandes plataformas del mercado tecnológico. Los menores de 16 años tendrán bloqueado el acceso y no podrán descargar aplicaciones como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X.
El gobierno aclaró que existirá una lista de exenciones que incluye servicios de mensajería como WhatsApp y Signal, así como plataformas de comercio electrónico, servicios educativos y de transmisión de música, con el fin de no afectar herramientas que no utilizan algoritmos de recomendación de contenido dañino.
El procedimiento para hacer cumplir esta legislación dependerá de los sistemas de verificación de edad. Según detalló The Guardian, el organismo regulador de las comunicaciones del Reino Unido, Ofcom, realizará un estudio para evaluar la mejor manera de implementar estos controles.
La respuesta de los gigantes tecnológicos no tardó en llegar y fue crítica ante el anuncio del gobierno. Las mayores empresas de redes sociales del mundo advirtieron que esta prohibición tendrá efectos contraproducentes para la seguridad de los jóvenes.
Meta, la compañía matriz de Facebook e Instagram, advirtió que aislar a los adolescentes de sus comunidades en línea corre el riesgo de empujarlos hacia alternativas no reguladas que carecen de controles parentales y protecciones integradas. De manera similar, YouTube expresó su decepción argumentando que las prohibiciones generales alejan a los niños de experiencias supervisadas y beneficiosas, dirigiéndolos hacia servicios anónimos y menos seguros.
Snapchat se sumó a este rechazo, subrayando que desconectar a los adolescentes de las relaciones con amigos y familiares mediante mensajes privados simplemente puede empujarlos a plataformas inseguras.
¿Qué restricciones específicas enfrentarán los jóvenes de 16 y 17 años?
Los jóvenes de 16 y 17 años enfrentarán un conjunto de medidas diseñadas específicamente para protegerlos de los aspectos adictivos y perjudiciales del entorno digital, operando como un puente de transición hacia el acceso total a las plataformas.
Con el objetivo de proteger a los adolescentes del contenido adictivo, el gobierno está considerando imponer límites al “desplazamiento infinito” (infinite scrolling) para este grupo de edad. Además, estas medidas se complementarían con restricciones que buscan evitar que los jóvenes utilicen o se desplacen por las aplicaciones a altas horas de la noche, lo que funcionaría en la práctica como “toques de queda” para el uso de redes sociales, según detalló el medio británico.