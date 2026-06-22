Reino Unido: el alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, aparece como el principal candidato

Tras el anuncio de Starmer, Burnham llamó a la unidad del partido y sostuvo que la prioridad debe ser “trabajar unidos para devolver al país al lugar donde todos queremos que esté”, al tiempo que remarcó la necesidad de avanzar en el crecimiento económico, el costo de vida, los servicios públicos, la vivienda y las oportunidades, publicó la cadena CNN.