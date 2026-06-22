Reino Unido: el alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, aparece como el principal candidato

Resumen para apurados
- El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este lunes su dimisión en Londres ante la presión interna del Partido Laborista por la pérdida de popularidad y apoyo.
- Tras vencer a los conservadores en 2024, el liderazgo de Starmer se desgastó rápido. Dimite antes de que el alcalde Andy Burnham formalizara su desafío por el control partidario.
- El proceso de sucesión iniciará el 9 de julio con Burnham como favorito. Este recambio definirá la estabilidad económica del Reino Unido y el futuro electoral del laborismo.
El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, anunció este lunes su dimisión, tras semanas de creciente presión interna en el Partido Laborista, aunque aclaró que permanecerá en el cargo hasta que se elija a su sucesor.
Starmer tomó la decisión en un contexto de deterioro de su liderazgo, marcado por la caída de su popularidad, cuestionamientos dentro de su propio espacio político y un escenario económico debilitado. El dirigente había puesto fin en 2024 a 14 años de gobiernos conservadores, pero en los últimos meses enfrentó reclamos cada vez más fuertes para que dejara la conducción partidaria.
“Cada decisión que he tomado ha sido para anteponer al país que amo. Por eso dimitiré como líder del Partido Laborista”, expresó Starmer en un discurso desde Downing Street, donde también confirmó que el partido iniciará en julio el proceso de elección de su nuevo liderazgo, consignó la cadena DW.
El mandatario británico precisó que continuará ejerciendo como primer ministro hasta la conclusión de ese proceso interno, cuya duración dependerá de la cantidad de aspirantes que se presenten.
La decisión se produjo horas antes de que el alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, considerado el principal rival interno, pudiera formalizar plenamente su desafío al liderazgo. Burnham había logrado recientemente un impulso político tras una victoria electoral clave en Makerfield, lo que reforzó su posicionamiento dentro del laborismo.
En ese marco, distintos sectores del partido comenzaron a verlo como el principal candidato para encabezar una eventual renovación de liderazgo, en un contexto en el que también crecen fuerzas opositoras en las encuestas.
Tras el anuncio de Starmer, Burnham llamó a la unidad del partido y sostuvo que la prioridad debe ser “trabajar unidos para devolver al país al lugar donde todos queremos que esté”, al tiempo que remarcó la necesidad de avanzar en el crecimiento económico, el costo de vida, los servicios públicos, la vivienda y las oportunidades, publicó la cadena CNN.
El proceso de sucesión se abrirá formalmente el 9 de julio, mientras el laborismo define el cronograma para elegir a su próximo líder.