Muffins de frutilla sin harina ni manteca: la receta fácil y saludable para aprovechar la temporada

Resumen para apurados
- La Gaceta publicó una receta saludable de muffins de frutilla sin harina ni manteca para aprovechar la fruta de temporada en preparaciones sencillas y rápidas.
- La mezcla reemplaza la harina tradicional por avena y la manteca por aceite de coco, requiriendo 25 minutos totales entre la elaboración y la cocción al horno.
- Esta propuesta promueve el consumo de snacks caseros y nutritivos, permitiendo congelar las porciones para facilitar una alimentación saludable en la rutina diaria.
Con la llegada de la temporada de frutillas, este fruto vuelve a convertirse en uno de los protagonistas de postres, desayunos y meriendas. Si buscás una alternativa simple y más liviana, los muffins de frutilla sin harina ni manteca son una excelente opción: se preparan en pocos minutos, tienen una textura esponjosa y aprovechan todo el sabor de la fruta.
La receta utiliza ingredientes fáciles de conseguir y puede conservarse durante varios días, lo que la convierte en una buena alternativa para tener un snack casero o acompañar el desayuno.
Cómo hacer muffins de frutilla sin harina
Esta preparación reemplaza la harina tradicional por avena arrollada y no lleva manteca, aunque quienes prefieran una versión más clásica pueden sustituir el aceite de coco por ese ingrediente.
El tiempo total de elaboración es de aproximadamente 25 minutos: unos 10 minutos para preparar la mezcla y otros 15 de cocción en el horno.
- 2 tazas de avena arrollada.
- 1 taza de leche.
- 2 cucharaditas de polvo para hornear.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- ⅓ de taza más una cucharada de azúcar moreno.
- 2 huevos.
- ⅔ de taza de aceite de coco (o manteca, si se desea una versión diferente).
- 1 taza de frutillas frescas cortadas en trozos.
También es posible congelarlos por hasta cinco días y calentarlos antes de consumirlos, una opción práctica para tener siempre una preparación casera lista para acompañar el desayuno, la merienda o disfrutar como un postre saludable.