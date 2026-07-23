Muffins de frutilla sin harina ni manteca: la receta fácil y saludable para aprovechar la temporada

Con la llegada de la temporada de frutillas, este fruto vuelve a convertirse en uno de los protagonistas de postres, desayunos y meriendas. Si buscás una alternativa simple y más liviana, los muffins de frutilla sin harina ni manteca son una excelente opción: se preparan en pocos minutos, tienen una textura esponjosa y aprovechan todo el sabor de la fruta.