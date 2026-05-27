Vino caliente especiado: la receta tradicional que ayuda a aliviar síntomas del resfrío

Entre 10 y 14 °C si es un tinto joven, entre 16 y 18 °C si es un vino de reserva y entre 4 y 5 °C si se trata de un vino blanco. Pero, ¿vino caliente? Seguro cause sorpresa, pero los habitantes del Imperio Romano estaban habituados a tomar el vino en estas condiciones para curar el resfrío.