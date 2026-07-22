Receta de flan casero saludable: cómo preparar la versión proteica, baja en azúcar y grasas

Resumen para apurados
- El chef Andrés Simón presentó en Argentina una receta de flan proteico, bajo en azúcares y grasas, como una alternativa saludable frente al postre tradicional.
- La preparación sustituye el azúcar por edulcorante, suma claras de huevo, usa leche descremada y emplea dulce de leche sin azúcar diluido como falso caramelo.
- Esta opción permite sumar un postre saciante al menú diario, impulsando la adaptación de recetas tradicionales hacia hábitos de alimentación más saludables.
El flan es uno de los postres más emblemáticos y queridos de la gastronomía argentina. Sin embargo, su versión tradicional suele aportar una gran cantidad de azúcares refinados y grasas saturadas, provenientes del caramelo derretido, la leche entera y la abundancia de yemas. Para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar a un clásico antojo, existe una alternativa liviana, nutritiva y muy fácil de preparar.
Esta propuesta fue compartida por Andrés Simón, chef y creador de contenido de la popular cuenta de Instagram @lasrecetasdesimon, que reúne a más de 7,2 millones de seguidores. Simón sorprendió a su comunidad con una versión adaptada del mítico postre y destacó: "Se van a sorprender con este postre, porque realmente es alto en proteínas, bajo en grasas y los va a salvar de varios antojos de lo rico que es".
Una alternativa nutritiva frente al flan tradicional
La gran diferencia entre la receta clásica y este flan reside en el equilibrio de sus macros. Mientras que el flan convencional utiliza abundante azúcar refinada tanto en la mezcla como en la caramelización, esta versión la reemplaza por edulcorante o estevia a gusto. Además, al combinar tres o cuatro huevos enteros con cuatro claras adicionales, se incrementa notablemente el aporte proteico sin sumar la grasa extra de las yemas sobrantes.
Por otra parte, la utilización de leche descremada en lugar de leche entera o crema ayuda a reducir significativamente las calorías de la preparación. El resultado final es un postre saciante, rico en proteínas de alto valor biológico y perfecto para disfrutar como colación o como cierre liviano tras el almuerzo o la cena.
Cómo preparar flan proteico en pocos pasos
Ingredientes
Para elaborar este flan proteico en casa se necesitan los siguientes ingredientes:
- 3 o 4 huevos enteros (según su tamaño) + 4 claras.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- Endulzante a gusto (por ejemplo, 4 sobres de edulcorante o estevia).
- 750 ml de leche descremada.
- Dulce de leche sin azúcar (se consigue en dietéticas) y un chorrito de agua caliente.
El procedimiento empieza al integrar en un bol los huevos enteros con las cuatro claras (las yemas restantes se pueden guardar para otra receta). Se suma la esencia de vainilla y el endulzante seleccionado. Luego de mezclar bien, se incorpora la leche descremada hasta lograr una preparación homogénea.
El gran truco para lograr la cobertura dulce sin recurrir al azúcar quemado consiste en mezclar el dulce de leche sin azúcar con un chorrito de agua hirviendo para aligerar su consistencia. Con este "falso caramelo" se pincela la base de un molde redondo apto para horno. Antes de verter la mezcla del flan, es clave pasarla por un tamiz para garantizar una textura suave y lisa.
La cocción debe realizarse a horno bajo y a baño María, colocando el molde dentro de una placa con agua durante aproximadamente una hora y media. Una vez listo, se deja enfriar por completo en la heladera. Para desmoldar sin complicaciones, basta con aplicar un poco de calor en la base del recipiente durante unos segundos. Así se obtiene un postre tan saludable como delicioso, ideal para sumar a la rutina diaria.