Receta de flan casero saludable: cómo preparar la versión proteica, baja en azúcar y grasas

Esta propuesta fue compartida por Andrés Simón, chef y creador de contenido de la popular cuenta de Instagram @lasrecetasdesimon, que reúne a más de 7,2 millones de seguidores. Simón sorprendió a su comunidad con una versión adaptada del mítico postre y destacó: "Se van a sorprender con este postre, porque realmente es alto en proteínas, bajo en grasas y los va a salvar de varios antojos de lo rico que es".