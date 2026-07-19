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Qué pasa si comés una manzana verde en ayunas: los beneficios que destacan los especialistas

Según diversos estudios nutricionales puede ser una excelente manera de comenzar el día. ¿Por qué?

Comer manzana verde en ayunas tiene múltiples beneficios para la salud
Comer manzana verde en ayunas tiene múltiples beneficios para la salud Semana
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Nutricionistas aconsejan comer manzana verde con cáscara en ayunas para mejorar la salud digestiva y cardiovascular por su alto contenido de fibra y antioxidantes.
  • La pectina favorece la saciedad y su bajo índice glucémico regula el azúcar. Expertos aconsejan comerla entera y bien lavada para aprovechar al máximo todas sus vitaminas.
  • Este hábito mejora la salud bucal y previene el daño celular. Expertos señalan que su impacto a futuro se potenciará al sumarlo a una dieta equilibrada y ejercicio regular.
Resumen generado con IA

La manzana es una de las frutas más consumidas por su practicidad y su aporte nutricional. Sin embargo, la variedad verde suele destacarse por su sabor más ácido, su textura firme y una composición que la convierte en una opción elegida por muchas personas para comenzar el día.

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Especialistas en nutrición señalan que consumir una manzana verde en ayunas puede aportar distintos beneficios para la salud, especialmente si se incorpora dentro de una alimentación equilibrada. Además, recomiendan ingerirla con cáscara para aprovechar al máximo su contenido de fibra, vitaminas y antioxidantes.

Los beneficios de comer una manzana verde en ayunas

La manzana verde contiene fibra, especialmente pectina, un componente que favorece el funcionamiento del sistema digestivo y ayuda a prolongar la sensación de saciedad. Por ese motivo, suele incluirse en planes de alimentación orientados al control del peso.

Otro de sus puntos fuertes es su bajo índice glucémico, una característica que contribuye a mantener más estables los niveles de azúcar en sangre y a evitar aumentos bruscos de glucosa tras las comidas.

Además, esta fruta aporta antioxidantes, como vitamina C y flavonoides, compuestos que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo y contribuyen al cuidado de la salud cardiovascular.

Por qué recomiendan consumirla con cáscara

Los especialistas coinciden en que una parte importante de la fibra y de los nutrientes de la manzana se concentra en la cáscara.

Por eso, siempre que esté correctamente lavada, consumir la fruta entera permite aprovechar mejor sus propiedades nutricionales y potenciar sus efectos sobre la digestión y la saciedad.

Qué vitaminas y minerales aporta la manzana verde

Además de fibra y antioxidantes, la manzana verde contiene distintos micronutrientes necesarios para el funcionamiento del organismo.

Entre ellos se destacan:

  • Vitamina C.
  • Vitamina A.
  • Vitamina K.
  • Potasio.
  • Hierro.

Otro beneficio que pocos conocen

La textura firme y crujiente de la manzana verde también puede favorecer la salud bucal.

Al masticarla, estimula la producción de saliva y contribuye a remover restos de alimentos y algunas bacterias presentes en la boca, lo que puede ayudar a disminuir el riesgo de caries y problemas en las encías.

Si bien incorporar una manzana verde en ayunas puede ser una alternativa saludable para comenzar el día, los especialistas recuerdan que sus beneficios se potencian cuando forma parte de una alimentación variada, acompañada de actividad física y otros hábitos saludables.

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