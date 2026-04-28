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Cómo reemplazar las harinas en el desayuno: pan proteico de zanahoria en pocos minutos

Con pocos ingredientes y en mínimos minutos es posible preparar un desayuno de mayor calidad nutricional y libre de gluten.

Cómo hacer pan de zanahoria en pocos minutos. Cómo hacer pan de zanahoria en pocos minutos. Imagen: Captura @kitchentips.arg
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Luisina Acosta presentó una receta de pan proteico de zanahoria sin harina para optimizar el desayuno argentino, buscando una alternativa más nutritiva y saludable libre de gluten.
  • La mezcla de huevo, vegetal y almendras se cocina en minutos. Se basa en advertencias de la Fundación Favaloro sobre cómo las harinas refinadas afectan negativamente el metabolismo.
  • Esta opción promueve un cambio hacia hábitos más saludables y energéticos. Se prevé que su sencillez impulse la sustitución de panificados industriales en la dieta diaria actual.
Resumen generado con IA

Salir de las típicas tostadas a base de harinas refinadas no necesariamente supone abandonar el pan. Existen muchas maneras de modificar la preparación de este alimento para que sea más nutritivo y a la vez más saciante. Tampoco requiere de muchas horas de leudado o amasar demasiado: apenas un par de minutos en el horno o la airfryer y ya está preparado para disfrutar.

Reemplazar las harinas en el desayuno puede ser una gran estrategia para mejorar nuestra salud y a la vez sentirnos con más energía el resto del día. En las últimas décadas, la ciencia de la nutrición reveló que este insumo procesado es menos saludable debido al proceso de refinamiento que elimina gran parte de sus nutrientes. Es así que productos como el pan blanco tienen tres efectos principales en nuestro cuerpo y dieta, según explican desde la Fundación Favaloro: eleva el azúcar en sangre y la insulina, provocando disfunción metabólica; aporta pocos nutrientes y contiene aditivos nocivos; y como extra, desplaza de la dieta los productos más sanos.

Pero, sin prohibir este panificado para siempre, existen maneras de prepararlo para elevar su calidad nutricional. Esto se logra agregando ingredientes con un mayor perfil de beneficios, como el huevo y las almendras, elementos ricos en proteína que están contenidos en la receta de esta elaboración a base de zanahoria. Este es el último componente estrella que aporta betacarotenos (vitamina A), potasio, fibra y antioxidantes.

Cómo preparar pan de zanahoria sin harinas

Preparar esta opción es sumamente sencillo. La creadora de contenido Cande Intorno (@kitchentips.arg) compartió una versión de desayuno alta en proteína y súper express.

  • Un huevo y una clara
  • 1 zanahoria chica o ½ grande rallada
  • 2 cucharadas de almendras molidas (comercialmente se venden como harina de almendras pero son libres de carbohidratos refinados)
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Sal y pimienta

2. Pasamos la mezcla a un molde apto para airfryer u horno y lo cocinamos alrededor de unos dos minutos hasta que el pan esté dorado y haya duplicado su altura.

3. Desmoldamos y ¡listo! Ya tenés tu pieza sin harinas a base de zanahoria. Podés partir la masa al medio y agregar los rellenos que más te gusten, como jamón, queso o lomito para lograr un sándwich delicioso.

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