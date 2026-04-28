Cómo reemplazar las harinas en el desayuno: pan proteico de zanahoria en pocos minutos

Reemplazar las harinas en el desayuno puede ser una gran estrategia para mejorar nuestra salud y a la vez sentirnos con más energía el resto del día. En las últimas décadas, la ciencia de la nutrición reveló que este insumo procesado es menos saludable debido al proceso de refinamiento que elimina gran parte de sus nutrientes. Es así que productos como el pan blanco tienen tres efectos principales en nuestro cuerpo y dieta, según explican desde la Fundación Favaloro: eleva el azúcar en sangre y la insulina, provocando disfunción metabólica; aporta pocos nutrientes y contiene aditivos nocivos; y como extra, desplaza de la dieta los productos más sanos.