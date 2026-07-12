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Sin harinas: la receta del pan de huevo ideal para tus sándwiches con lacteos

Descubrí cómo hacer una base perfecta, libre de gluten y baja en carbohidratos, ideal para acompañar con tus ingredientes salados favoritos.

Sin harinas: la receta del pan de huevo ideal para tus sándwiches con lacteos
Pan sin harina
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La entrenadora Ludmila Colman difundió una receta de pan a base de huevo sin harina para promover desayunos saludables, sin gluten y con bajo contenido de carbohidratos.
  • La preparación, que busca reemplazar harinas refinadas por opciones proteicas, requiere solo tres huevos, queso crema o crema de leche y se cocina al horno en quince minutos.
  • Esta alternativa responde a la creciente tendencia de reducir los hidratos de carbono y optimizar el valor nutricional de la primera ingesta del día sin perder practicidad.
Resumen generado con IA

La clásica definición de la RAE describe a este producto como una masa de harina, por lo general de trigo, constituyendo un componente tradicional en la mesa matutina. Sin embargo, cuando el objetivo radica en optimizar el perfil nutricional de la primera ingesta diaria, la estrategia consiste en sumar elementos de alto valor o sustituir por completo la receta original por una opción totalmente diferente como el pan a base de huevo.

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Con la intención de disminuir el consumo de hidratos de carbono de baja calidad, como ocurre con las harinas refinadas, numerosas corrientes alimentarias promueven el reemplazo de este ingrediente por componentes de mayor riqueza proteica. En este marco, la fórmula del pan de huevo resulta muy conveniente para los desayunos. Se trata de una preparación sin complicaciones que destaca por ser liviana, esponjosa e ideal para combinar con acompañamientos salados.

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¿Cómo preparar pan de huevo en pocos minutos?

El procedimiento fue compartido por Ludmila Colman, entrenadora y creadora del programa Pro-Activa. En sus redes sociales compartió el paso a paso para hacer esta instrucción que no requiere mucho más de dos ingredientes, batir y pocos minutos de cocción.

Ingredientes:

  • 3 huevos
  • 1 cucharada de crema de leche o queso crema
  • Opcional: semillas

1. Primero debés poner los ingredientes en un recipiente

2. Integramos las preparaciones agregando las yemas a las claras. Con una cuchara realizamos movimientos envolventes.

3. Vertemos la combinación en un molde rectangular y la distribuimos para que quede pareja. Agregamos semillas en la superficie y llevamos al horno a 180 °C por 15 minutos.

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