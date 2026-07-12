Sin harinas: la receta del pan de huevo ideal para tus sándwiches con lacteos

La clásica definición de la RAE describe a este producto como una masa de harina, por lo general de trigo, constituyendo un componente tradicional en la mesa matutina. Sin embargo, cuando el objetivo radica en optimizar el perfil nutricional de la primera ingesta diaria, la estrategia consiste en sumar elementos de alto valor o sustituir por completo la receta original por una opción totalmente diferente como el pan a base de huevo.