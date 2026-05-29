La receta de Paulina Cocina para hacer las milanesas sin pan rallado: una alternativa saludable y apta para celíacos

Una de las estrategias para mejorar la calidad de nutrientes que incorporamos en nuestra dieta es reducir el consumo de carbohidratos diarios. El problema es que este tipo de nutrientes están presentes en la mayoría de los alimentos de nuestra rutina, por lo que puede desanimar a quienes son asiduos consumidores de sánguches, empanadas y milanesas. Pero para todo hay soluciones que no supriman nuestras preparaciones favoritas, sino que cambian su perfil nutricional, como es la versión compartida con Paulina Cocina.