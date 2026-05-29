La receta de Paulina Cocina para hacer las milanesas sin pan rallado: una alternativa saludable y apta para celíacos

Resumen para apurados
- Paulina Cocina presentó una receta de milanesas sin pan rallado, reemplazándolo por copos de puré instantáneo, para ofrecer una opción saludable y apta para celíacos.
- El método reemplaza el pan por puré en copos, reduciendo carbohidratos. La clave técnica es escurrir bien el huevo antes de rebozar para mantener la textura crujiente ideal.
- Esta alternativa gastronómica facilita la inclusión de personas celíacas y promueve hábitos alimenticios más saludables sin resignar los platos clásicos de la cocina argentina.
Una de las estrategias para mejorar la calidad de nutrientes que incorporamos en nuestra dieta es reducir el consumo de carbohidratos diarios. El problema es que este tipo de nutrientes están presentes en la mayoría de los alimentos de nuestra rutina, por lo que puede desanimar a quienes son asiduos consumidores de sánguches, empanadas y milanesas. Pero para todo hay soluciones que no supriman nuestras preparaciones favoritas, sino que cambian su perfil nutricional, como es la versión compartida con Paulina Cocina.
La reconocida cocinera en redes sociales publicó su receta de milanesas sin pan rallado, una receta llena de sabor y que elimina los carbohidratos refinados así como el exceso de calorías vacías. Al eliminar el empanado, la milanesa es principalmente proteína pura, lo que reduce su impacto glucémico, favorece la saciedad y permite controlar mejor el peso.
El ingrediente secreto de Paulina Cocina para reemplazar el pan rallado
Lejos de lo que se pueda pensar, eliminar el pan no significa renunciar al clásico rebozado crocante que tanto nos gusta a los argentinos. El gran "truco" de esta versión que propone la influencer gastronómica radica en un ingrediente que todos tenemos en la alacena: los copos de puré instantáneo de papa. Al utilizar este producto, la receta no solo se vuelve apta para personas celíacas (siempre que el puré sea certificado libre de gluten), sino que aporta una textura sumamente crujiente al cocinarse.
Receta de milanesas sin pan rallado
Para que la preparación sea un éxito rotundo en la cocina, Paulina destaca un consejo clave: evitar que la carne quede excesivamente embebida en huevo antes de pasarla por los copos, impidiendo así que el puré se hidrate antes de tiempo, y realizar un solo rebozado simple.
La cocinera compartió el paso a paso en su página para replicarlo en casa.
Ingredientes (para 8 milanesas):
- 8 milanesas (pueden ser de bola de lomo, cuadrada, peceto, etc.)
- 2 huevos
- 1 diente de ajo
- 1 puñado de perejil picado
- Puré instantáneo en copos (cantidad necesaria)
- Opcional: 1 cucharada de queso rallado
- Aceite, sal y pimienta
1. Batir los huevos con el ajo y el perejil picados. Agregar sal, pimienta y, si se prefiere, la cucharada de queso rallado para sumarle un toque extra de sabor.
2. Sumergir las milanesas en la mezcla de huevo, tapar el recipiente con papel film y dejar reposar en la heladera por un mínimo de media hora para que la carne absorba bien los sabores.
3. Retirar cada milanesa escurriéndola bien (el truco es que no queden demasiado embebidas en huevo para que los copos no se hidraten de más). Pasarlas directamente por los copos de puré instantáneo presionando firmemente, igual que si fuera pan rallado. Es importante hacer un rebozado simple, sin doble capa.
4. Cocinar las milanesas según la preferencia de cada hogar, ya sea fritas en abundante aceite caliente o al horno con un chorrito de aceite para una versión aún más liviana. Servir con limón y ¡a disfrutar!