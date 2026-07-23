Aerolíneas Argentinas moderniza su flota: cómo serán los 20 nuevos aviones

Resumen para apurados
- Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas, anunció la incorporación de hasta 20 nuevos aviones en la Feria de Farnborough para modernizar la flota estatal.
- La aerolínea firmó contratos por 14 aeronaves Airbus y Boeing a entregar entre 2028 y 2031, sumadas a dos unidades ya pactadas y cuatro en negociación para reemplazar modelos viejos.
- La renovación busca incrementar un 10% la oferta de asientos y optimizar la eficiencia operativa con aviones más silenciosos y de menor consumo de combustible en los próximos años.
Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas, anunció la compra de nuevos aviones para incorporar a su flota. En la Feria Internacional de Farnborough ya firmó contratos por 14 aviones que se sumarán entre 2028 y 2031. Además, ya se habían contratado otros dos aviones y hay tratativas para añadir cuatro adicionales a la aerolínea de bandera.
El presidente informó que el objetivo no es hacer crecer la disponibilidad de aviones de Aerolíneas. La compra apunta a modernizar la flota ya existente. A la vez, se reemplazarían los modelos más antiguos y, con la llegada de las nuevas aeronaves, aumentaría un 10% la plaza disponible. “Si el mercado lo permite, eventualmente podremos extender algunos contratos y ampliar la flota, pero hoy el foco está puesto en la modernización”, declaró a La Nación.
Cómo serán los nuevos aviones de Aerolíneas Argentinas
Los primeros aviones contratados son dos Boeing 737 MAX 8, aviones de pasajeros de fuselaje estrecho y medio alcance diseñados con una mejor eficiencia de combustible. Son conocidos por su alto rendimiento y bajo consumo para las aerolíneas. Tienen una capacidad de asientos que varía entre 160 y 200, dependiendo de la configuración que se elija darle a la cabina. La típica división es en dos clases con un total de 162 a 178 asientos. Según el sitio WestJet.com, el avión fue diseñado para reducir el ruido del motor hasta en un 40% –en comparación con el Boeing 737– y optimizar la comodidad de los pasajeros. Tiene una longitud de 39,52 metros y una envergadura de 35,9 metros.
Pero los aviones cuyos contratos fueron firmados en Farnborough son seis Airbus A330neo y ocho Boeing 737 MAX 10. El primer modelo corresponde a un avión de fuselaje ancho bimotor a reacción y “neo” hace referencia a “New Engine Option”, opción con nuevo motor. Los A330-800neo tienen una capacidad máxima de 406 asientos, mientras que los A330-900neo llegan a 440. En una división de tres clases, el primero puede tener 257 asientos , mientras que el segundo, 287, según decida la aerolínea disponer el espacio. Cuenta con una capacidad máxima de combustible de 139.090 litros. Tiene dos medidas según la versión: 58,82 metros o 63,66 metros y una envergadura de 64 metros.
Por último, los Boeing 737 MAX 10 pertenecen a la misma familia que los primeros contratados, considerada una de las más convenientes por sus bajos costos de mantenimiento. El MAX 10 es el más grande de esta línea de aviones de un solo pasillo. Con una disposición de cabina de una sola clase, alcanza los 230 asientos; con una de dos clases, 188. En velocidad de crucero, supera los 840 kilómetros por hora. Tiene una longitud de 43,8 metros y una envergadura de 35,9 metros.