Aerolíneas Argentinas moderniza su flota: cómo serán los 20 nuevos aviones

Cómo serán los nuevos aviones de Aerolíneas Argentinas

Los primeros aviones contratados son dos Boeing 737 MAX 8, aviones de pasajeros de fuselaje estrecho y medio alcance diseñados con una mejor eficiencia de combustible. Son conocidos por su alto rendimiento y bajo consumo para las aerolíneas. Tienen una capacidad de asientos que varía entre 160 y 200, dependiendo de la configuración que se elija darle a la cabina. La típica división es en dos clases con un total de 162 a 178 asientos. Según el sitio WestJet.com, el avión fue diseñado para reducir el ruido del motor hasta en un 40% –en comparación con el Boeing 737– y optimizar la comodidad de los pasajeros. Tiene una longitud de 39,52 metros y una envergadura de 35,9 metros.